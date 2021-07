Lehrte

Die Rad- und Fußwegsanierung der Stadt geht weiter. In den nächsten Monaten sind dazu umfangreiche Arbeiten zwischen Köhlerheide und Südring geplant.

Die Radweg- und Fußwegverbindung zwischen Köhlerheide und Lehrter Südring ist in die Jahre gekommen. Die wassergebundene Decke aus Mineralgemisch hat mittlerweile Schlaglöcher, in denen sich bei Regen große Pfützen bilden und Radfahrern und Fußgängern zunehmend Probleme bereiten.

Die Lehrter Politiker haben mithilfe eines sogenannten Haushaltbegleitantrags nun entschieden, den Bereich nicht wieder mit Mineralgemisch zu versehen, sondern diesmal zu pflastern. Grund dafür ist laut Stadtsprecherin Lilian Appel auch der Anschluss der Wegeverbindung an einen Abschnitt, der bereits im Jahr 2019 gepflastert worden ist. Nach dem Abschluss der Arbeiten entstehe eine durchgängige, gut zu fahrende Radwegeverbindung. Rund 100.000 Euro investiert die Stadt in die anstehende Baumaßnahme.

Die Arbeiten werden in drei Bauabschnitte unterteilt. Zunächst wird ab 2. August der Bereich am Bachgrund erneuert. Die Bauarbeiter werden dort zunächst den alten Belag entfernen und später neues Pflaster einbauen. Als zweiter Bauabschnitt ist der Rad- und Fußweg Am Bahndamm vorgesehen. Der letzte Bauabschnitt – der die Verbindung entlang der Köhlerheide vom Bachgrund bis in Höhe Jacobyweg umfasst – wird der längste und umfangreichste sein. Auch hier wird das Mineralgemisch weggenommen, der Weg begradigt und danach Pflaster eingebaut.

Wege werden während der Arbeiten gesperrt

Die Bauarbeiten sind sehr zeitintensiv. Sie sollen laut Sprecherin Appel bis zum 12. November andauern. Dabei werden die einzelnen Bereiche während der Arbeiten gesperrt. Radler müssen in dieser Zeit die Baustellen umfahren. Zudem werden in dem Gebiet jeweils vier Stellplätze zur Lagerung des Baumaterials beansprucht. Sie sind während der Arbeiten dann nicht als Parkplätze nutzbar.

Bereits im Frühjahr hatte die Stadt Lehrte umfangreich Radwege im Süden der Stadt sanieren lassen. Damals wurde unter anderem der Verbindungsweg von der Krippe Kleine Strolche am Dürerring in Richtung Osten entlang des Lehrter Bachs bis zur Köhlerheide erneuert. Auch der recht lange Abschnitt von der Köhlerheide in Richtung Süden entlang des Lehrter Bachs bis zur Straße Ackerrain hat bereits einen neuen Belag bekommen.

Von Patricia Oswald-Kipper