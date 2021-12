Berufliche Gymnasien Wirtschaft und Technik laden zum Online-Infotag ein

Burgdorf

Welche Oberstufe ist die Richtige? Das fragen sich viele Schüler am Ende ihrer Schulzeit in der Sekundarstufe II. Die Berufsbildenden Schulen (BBS) laden jetzt dazu ein, sich umfassend über die Angebote der beiden Beruflichen Gymnasien Wirtschaft und Technik zu informieren, und zwar in Onlineveranstaltungen. Den ersten von drei geplanten Informationstagen plant die BBS für Sonnabend, 11. Dezember, ab 10 Uhr.

Lehrkräfte und Ehemalige geben Auskunft

Schülerinnen und Schüler und Eltern erhalten an diesem Tag Gelegenheit, das Angebot der beiden Gymnasien, die Lehrkräfte sowie Ehemalige kennenzulernen und sich ausführlich in Gesprächen mit den Lehrkräften über das schulische Angebot zu informieren.

In einem kurzen Vortrag informiert die BBS unter anderem über neue Regelungen für die gymnasiale Oberstufe und den Weg zum Abitur am Beruflichen Gymnasium. Zudem stellt die Schule aktuelle Projekte, Wettbewerbe, Kooperationen und Möglichkeiten zum Auslandsaustausch vor. Weitergehende Fragen beantworten Lehrkräfte in Gruppenchats. Externe Partner der Schule berichten außerdem über Besonderheiten und Vorteile der beruflichen Profilfächer für die spätere Berufspraxis.

Info: Der Zugangslink zum Infotag lautet: https://kurzelinks.de/ud1c. Zwei weiterere Informationsveranstaltungen plant die BBS am Sonnabend,15. Januar, sowie am Sonnabend, 12. Februar.

Von Joachim Dege