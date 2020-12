Lehrte/Sehnde

Die Polizei will in der Nacht zum 1. Januar in Lehrte und Sehnde verschärft auf die Einhaltung der Corona-Abstandregeln sowie des Böllerverbots achten. Das hat Mario Mantei, Chef des Kriminalermittlungsdienstes im Lehrter Kommissariat, am Mittwoch angekündigt. Dafür werde man, ebenso wie in anderen Bereichen der Polizeiinspektion Burgdorf, personelle Verstärkung bekommen. „Wir sind vorbereitet, wir machen verschärfte Kontrollen“, sagte Mantei und wies auf die strikten Vorgaben der gültigen Corona-Verordnung hin.

Demnach sind auch beim Feiern zum Jahreswechsel im Freien Abstandsregeln einzuhalten. Das Abbrennen von Böllern und Raketen ist zwar nicht generell verboten, doch verkauft wurden die Feuerwerkskörper in diesem Jahr nicht. Reste aus dem vergangenen Jahr dürfen jedoch unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen abgebrannt werden.

Einzelne Verbotszonen für das Abbrennen von Feuerwerkskörpern, wie es sie etwa in Hannover, Garbsen und Uetze gibt, haben weder Lehrte noch Sehnde benannt. Mantei betont aber, dass sich die Polizeistreifen in der Nacht des Jahreswechsels insbesondere an den größeren Plätzen und Straßen in den beiden Städten blicken lassen werden.

Von Achim Gückel