Die Fliegerbombe liegt nach Angaben der Feuerwehr auf einem Gelände an der Bugstraße nahe des Mittellandkanals. „Zurzeit werden die Vorbereitungen für die erforderliche Sprengung getroffen“, sagt Sprecher Rainer Kunze. Nach HAZ-Informationen soll es sich bei dem Blindgänger um eine Fünf-Zentner-Bombe handeln, die bei Baggerarbeiten freigelegt wurde. 2200 menschen in Anderten und Misburg-Süd werden laut Feuerwehr von der Evakuierung betroffen sein, diese soll um 18.30 Uhr beginnen.

Auf dem Areal, auf dem die Bombe entdeckt wurde, in Höhe des Pregelwegs finden derzeit die vorbereitenden Arbeiten für den Bau mehrerer Wohnhäuser statt. Diese wurden vorschriftsmäßig wegen potenzieller Altlasten von einer privaten Kampfmittelbergefirma begleitet. Aus diesem Grund konnte der Blindgänger auch relativ schnell als solcher identifiziert werden.

Evakuierung beginnt um 18.30 Uhr

Der Bereich innerhalb der roten Linie muss um 18.30 Uhr geräumt werden. Betroffen sind laut Feuerwehr rund 2200 Menschen. Quelle: Feuerwehr

In Anderten ist im Groben der Bereich nördlich der Pestalozzischule und Brücke Gollstraße betroffen, in Misburg-Süd wiederum vier Straßen in unmittelbarer Nähe zum Mittellandkanal. Der Sperrradius beträgt ungefähr 400 Meter. Die Sammelunterkunft für die Menschen, die nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommen, wird ab 18.30 Uhr in der Sporthalle der Kurt-Schumacher-Schule am Eisteichweg eingerichtet. Ein Bürgertelefon wird ab 16 Uhr unter der kostenfreien Rufnummer 0800/731 31 31 geschaltet.

Für den kostenlosen Transport zur Unterkunft stehen Kleinbusse bereit, die folgende Straßen regelmäßig anfahren werden:

- Oderstraße- Bugstraße- Grillenweg- Käuzchenweg- Eisteichweg- Stahlstraße ( Misburg-Süd)- Kuhlemannstraße ( Misburg-Süd)

Gehbehinderte Personen können sich unter Telefon 19 222 melden und einen Krankentransport anfordern.

Auch Bahnstrecke nach Berlin betroffen

In direkter Nachbarschaft zum Fundort verläuft auch die Bahnstrecke zwischen Hannover und Berlin, diese wird aller Wahrscheinlichkeit ebenfalls von der Sperrung betroffen sein. Weitere Informationen, wann und wie lange die Gleise gesperrt werden müssen, ist noch nicht klar.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

