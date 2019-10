Das wichtigste in Kürze:

- Nach HAZ-Informationen soll es sich bei dem Blindgänger um eine Fünf-Zentner-Bombe handeln



- Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde bei Baggerarbeiten freigelegt



- Seit 18.30 Uhr ist ein Gebiet mit dem Radius von 400 Metern um den Fundort gesperrt. 2200 Menschen in Anderten und Misburg-Süd mussten ihre Wohnungen verlassen.



- Auch die Bahnstrecke zwischen Hannover und Berlin wird stundenlang gesperrt.



Feuerwehrchef Dieter Rohrberg richtet einen Dank an alle Bewohner der betroffenen Straßen: "Sie waren wirklich alle sehr diszipliniert und kooperativ." Auch die mehr als 400 Einsatzkräfte zeigen wieder einmal "ein gutes Engagement".

In der Sammelunterkunft an der Kurt-Schumacher-Schule sind etwa 70 Anwohner. "Die Holzsitze sind etwas hart", sagt Karin Kreter amüsiert. "Da fühlt man sich in die Schulzeit zurückversetzt."

Die Bahnstrecke zwischen Hannover und Berlin wird jetzt auch gesperrt.

Die Gefahr unter der Erde: Das Multimedia-Dossier der HAZ zu Bombenräumungen in Hannover

Was machen die Bombenräumer eigentlich dort, wo während einer Evakuierung niemand mehr hin darf? Welche Technik setzen sie gegen die zentnerschweren Sprengkörper ein? Und muss es eigentlich immer so weit kommen?

"Die Kampfmittelbeseitiger haben jetzt viel Ruhe verdient", sagt Feuerwehrchef Dieter Rohrberg. Man sei zwar "auf alle Eventualitäten", er geht aber von einem planmäßigen Verlauf aus.

Feuerwehr hat festgestellt: Sicherheit hergestellt. Gleich kann der Kampfmittelbeseitigungsdienst mit seiner Arbeit beginnen.

Der Polizeihubschrauber "Phoenix" ist in der Luft. Er kontrolliert jetzt, ob sich noch Menschen im Sperrgebiet befinden. Danach kann mit der Sprengung begonnen werden.

„Alle raus aus ihren Wohnungen": Unterwegs mit der Hubschrauberstaffel

Am Ende einer Evakuierung fliegen die Einsatzkräfte der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen mit der Wärmebildkamera über das Gebiet.

Für die Einsatzkräfte gibt es heute Abend Kartoffelsuppe.

Möglicherweise könnte es eine schnelle Entschärfung werden. Laut Feuerwehrsprecher Rainer Kunze ist der Evakuierungsgrad bereits jetzt sehr hoch. "So gut wie vollständig", sagt er.

Menschenverlassen und totenstill: der Netzeweg im Evakuierungsbereich.

Der ordentlich gestapelte Inhalt eines Materialcontainers der Johanniter. Alles drin, was man für eine Betreuungsstelle braucht.

Der Lautsprecherwagen der Feuerwehr fährt durch den Evakuierungsbereich und weist alle verbliebenen Anwohner auf die Bombenräumung hin.

"Ist eben so, da kann man nichts machen", sagt ein Anwohner beim Verlassen des Hauses. Er und seine Frau verbringen den Abend bei seinem Bruder in der Nachbarschaft. "Der wohnt zum Glück schon außerhalb der Sperrzone."

Dieser Bereich wird evakuiert:

In Anderten ist im Groben der Bereich nördlich der Pestalozzischule und Brücke Gollstraße betroffen, in Misburg-Süd wiederum vier Straßen in unmittelbarer Nähe zum Mittellandkanal. Der Sperrradius beträgt ungefähr 400 Meter. Die Sammelunterkunft für die Menschen, die nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommen, ist seit 18.30 Uhr in der Sporthalle der Kurt-Schumacher-Schule am Eisteichweg eingerichtet worden. Ein Bürgertelefon ist unter der kostenfreien Rufnummer 0800/731 31 31 geschaltet.

Für den kostenlosen Transport zur Unterkunft stehen Kleinbusse bereit, die folgende Straßen regelmäßig anfahren werden:

- Oderstraße- Bugstraße- Grillenweg- Käuzchenweg- Eisteichweg- Stahlstraße ( Misburg-Süd)- Kuhlemannstraße ( Misburg-Süd)

Gehbehinderte Personen können sich unter Telefon 19 222 melden und einen Krankentransport anfordern.

Die betroffenen Straßen Die Liste der betroffenen Straßen, die um 18.30 Uhr geräumt werden müssen. Anderten Am Kindergarten (außer 2 und 4), Bugstraße, Deimeweg, Drewenzweg, Drosselweg, Eisteichweg (nur 11 bis 20), Grillenweg, Insterweg, Käuzchenweg, Libellenufer, Netzeweg, Nogatweg, Oderstraße (außer 1 bis 8, 10A und B), Oisseler Straße (außer 1B bis 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34 und 36A), Passargeweg, Pregelweg, Regaweg, Rominteweg, Schmetterlingswende, Sportplatz am Kanal, Uferweg, Wartheweg, Weichselstraße, Zikadenweg Misburg-Süd - Am Gänsebusch (nur 45 bis 59), Im Großen Freien, Bidonisstraße, Berthold-Lange-Straße (nur 35, 37, 39, 41 bis 43, 45, 47, 49 bis 54)

Bahnstrecke ab 21 Uhr gesperrt

In direkter Nachbarschaft zum Fundort verläuft auch die Zugstrecke zwischen Hannover und Berlin, diese wird ebenfalls von der Sperrung betroffen sein. Wie die Bahn auf ihrer Webseite mitteilt, wird der Verkehr voraussichtlich ab 21 Uhr „bis in die Nachtstunden“ eingestellt. Betroffen davon sind demnach im Fernverkehr die ICE-Verbindungen zwischen Berlin und Köln sowie die IC-Züge zwischen Dresden und Köln beziehungsweise Leipzig und Norddeich Mole. „Die Züge werden im Zeitraum der Streckensperrung umgeleitet und verspäten sich dadurch um circa 30 Minuten“, heißt es seitens der Bahn.

