Lehrte

Am Sonntag, 26. September, stimmen die Lehrter über den Bundestag und den künftigen Regionspräsidenten oder die künftige Regionspräsidentin ab. Die HAZ/NP-Redaktion beantwortet vor der Abstimmung die wichtigsten Fragen.

Welche Kandidaten stehen zur Wahl?

Um ein Mandat im Bundestag bewirbt sich im Wahlkreis 47 der bisherige SPD-Wahlkreisabgeordnete Matthias Miersch (Bilder unten, rechts). Für die CDU tritt der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban (Bilder unten, links), an, der auf Maria Flachsbarth folgt, die dieses Jahr nicht noch einmal kandidiert. Um ein Mandat kämpfen zudem Simone Meyer (Grüne), Nadin Zaya (FDP), Dirk Brandes (AfD), Thorsten Kuhn (Linke), Claudia Klitz (Tierschutzpartei), Eva-Maria Görres (Die Basis), Lisa-Marie Rosien (Die Partei), Uwe Kopec (Piraten) und Moritz Krienke (Freie Wähler). Wolfgang Göller ist als Einzelbewerber aufgestellt.

Bei der Bundestagswahl hat jede wahlberechtigte Person zwei Stimmen. Jeder Stimmzettel hat daher eine linke (schwarz markierte) Spalte und eine rechte (blau markierte) Spalte. Mit der Erststimme wird ein Direktmandat gewählt, mit der Zweitstimme eine Partei.

Stichwahl um das Am der Regionspräsidentin oder des Regionspräsidenten

Nach der ersten Abstimmung um das Amt des Regionspräsidenten oder der Regionspräsidentin stehen sich Christine Karasch (CDU) und Steffen Krach (SPD) gegenüber.

Wann öffnen die Wahllokale?

Die Wahllokale im Stadtgebiet öffnen von 8 bis 18 Uhr an den Standorten, die die Lehrter bereits von der Kommunalwahl kennen. Laut Stadtsprecher Fabian Noltig plant Lehrte – im Gegensatz zu anderen Kommunen – keine zusätzlichen Wahlkabinen aufzubauen, da es bei der Kommunalwahl nicht zu überdurchschnittlich hohen Wartezeiten kam. Jeder, der bis 18 Uhr im Wahllokal ist oder noch in der Schlange wartet, darf seine Stimme abgeben.

Wer darf wählen?

Wahlberechtigt für die Bundestagswahl ist, wer am Sonntag, 26. September, mindestens 18 Jahre alt ist, die deutsche Staatsbürgerschaft hat, seit mindestens drei Monaten in Deutschland wohnt und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist. Über den Regionspräsidenten oder die Präsidentin darf abstimmen, wer mindestens 16 Jahre alt ist, die deutsche oder die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union hat oder seit mindestens drei Monaten in der Region wohnt. Alle wichtigen Informationen erhalten Bürger über die Website der Stadt Lehrte.

Bis wann kann ich Briefwahl beantragen?

Das Briefwahlbüro in der Städtischen Galerie, alte Schlosserei 1, hat Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Online kann man jetzt keine Briefwahl mehr beantragen, aber vor Ort ist dies unter Vorlage des Personalausweises bis einschließlich Freitag möglich. Wenn die Wahlunterlagen Sonntag bis 18 Uhr in den Briefkasten am Rathaus geworfen werden, wird die Stimme gezählt. Schon jetzt gibt es einen Rekord bei den Briefwählern: Bis Dienstag zählte das Rathaus mehr als 8000 Anträge, die Zahl wird noch steigen.

Wann gibt es erste Wahlergebnisse?

Zunächst zählen die Wahlhelfer die Stimmen zur Bundestagswahl aus, dann folgen die für den Regionspräsidenten oder die Regionspräsidentin. Ab 18 Uhr gibt es auf haz.de und auf neuepresse.de die ersten Ergebnisse zu sehen.

Von Antje Bismark und Marie Pinkert