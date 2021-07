Burgdorf/Lehrte/Sehnde/Uetze

Wie kommen Menschen gut durch eine Krise? Welche Faktoren helfen, schwierige Lebensumstände zu meistern und gestärkt nach einem privaten oder beruflichen Bruch weiterzumachen? Was steckt hinter dem Begriff Resilienz, der psychischen Fähigkeit um Stress, Krisen und belastende Lebenssituationen erfolgreich zu bewältigen? Seit einigen Monaten bietet die Frauenberatung der Arbeiterwohlfahrt (Awo) dazu einen Onlineworkshop an. Nun gibt es ein Aufbauseminar für all diejenigen, die das erste Modul bereits absolviert haben. Auch Interessierte, die sich schon in der Theorie mit dem Thema auseinandergesetzt hätten, seien willkommen, sagt Sarah Ogiermann von der Awo- Frauenberatungsstelle. 

Edith Ahmann, Heilpraktikerin und Geschäftsführerin des Frauen- und MädchenGesundheitsZentrums Region Hannover, stellt in dem Workshop am Montag, 19. Juli, ab 18 Uhr individuelle Übungen zum Erlernen und zum Ausbau von Resilienz vor. „An diesem Abend werden wir weniger auf die Theorie schauen, sondern gemeinsam praktische Übungen zur Stärkung von Resilienz ausprobieren“, sagt Ahmann.

Die Veranstaltung findet online über Zoom statt. Eine Anmeldung mit Nennung des Namens und der Adresse ist per Mail an frauenberatung@awo-hannover.de zu richten. Die Teilnehmer erhalten den Zugangslink zur Veranstaltung per E-Mail zugeschickt. Der Anmeldeschluss ist der 18. Juli. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter Telefon (05132) 823434, per E-Mail an frauenberatung@awo-hannover.de und an der Marktstraße 9 in Uetze.

Von Antje Bismark