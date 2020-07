Burgdorf/Lehrte

Schnell ein Auto zulassen, damit der Mitarbeiter mobil bleiben kann: Diese Hoffnung hatten Luigi Calderoni und ein befreundeter Dachdecker bis Montag. Dann kam die Ernüchterung – zumindest im Burgdorfer Rathaus. Hilfe indes erhielten die Unternehmer in Lehrte.

„In der vergangenen Woche ging der Firmenwagen kaputt, und der Mitarbeiter brauchte dringend einen Ersatz“, sagt Calderoni. Deshalb kaufte der Dachdecker am Wochenende einen VW Caddy in Wolfenbüttel, überführte ihn nach Burgdorf, ließ dem Wagen hier neuen TÜV verpassen und wollte ihn parallel bei der Kfz-Zulassungsstelle anmelden. Doch bei seinem Besuch im Rathaus verwiesen die Mitarbeiter ihn auf die Onlineterminvergabe. „Danach wären wir erst in zwei Wochen an der Reihe gewesen, das geht überhaupt nicht“, sagt Calderoni. Er habe daraufhin die Verwaltungen in Uetze, Ronnenberg und Sehnde erfolglos angerufen.

Hilfe aus den sozialen Netzwerken

Erst nach einem Hilferuf in sozialen Netzwerken gab es Hoffnung. „Dort hieß es, dass Lehrte sehr schnell reagieren kann“, sagt der Burgdorfer und schildert das anschließende Telefonat als ausgesprochen freundlich. Am Dienstagmorgen gab der Dachdecker nach Absprache alle Unterlagen in Lehrte ab, durchaus mit dem Hinweis, seine Angelegenheit werde erledigt, wenn sich ein Zeitfenster zwischen Terminen ergebe. „Es hätte auch einen oder zwei Tage dauern können, aber keine zwei Wochen“, berichtet Calderoni und fügt hinzu, dass sich die Mitarbeiter gut sechs Stunden später mit der frohen Botschaft gemeldet hätten, die Burgdorfer könnten die Zulassung für den Firmen-Caddy abholen. Eine solche Flexibilität hätte er sich auch in Burgdorf gewünscht, sagt Calderoni. „So ist die Onlineterminvergabe aber total kontraproduktiv.“

Nach Aussage von Lehrtes Stadtsprecherin Lilian Appel können Autobesitzer einen Termin für die Zulassung ausschließlich telefonisch vereinbaren. Das schnelle Bearbeiten ergebe sich dann aus der guten internen Organisation der Behörde, die sowohl gewerbliche als auch private Kunden gleichberechtigt behandle.

Burgdorf sieht keinen Notfall beim Gewerbetreibenden

Sebastian Kattler, Sprecher der Stadt Burgdorf, betont, dass die Onlineterminvergabe stetig verbessert werde, ein Sonderschalter für Händler oder Gewerbetreibende indes sei nicht vorgesehen. „Es besteht jedoch grundsätzlich die Möglichkeit, in Notfällen telefonisch einen Termin zu vereinbaren“, sagt Kattler und verweist auf die Rufnummer (0 51 36) 89 82 44.

Ein Notfall sei eine unvorhersehbare Situation, in der zwingend sofort ein Dokument benötigt werde, da ansonsten ein Schaden drohe. „Hierzu zählen beispielsweise die Beantragung eines vorläufigen Personalausweises zur Vorlage bei Banken sowie die Ausstellung von Reisedokumenten, wenn eine Reise bevorsteht“, sagt der Burgdorfer Sprecher. Für diese spezielle Zulassung indes hätten die Mitarbeiter keinen Notfall gesehen.

Von Antje Bismark