Burgdorf

Nach einer Unfallflucht sucht die Polizei Burgdorf den Verursacher oder die Verursacherin. Nach Auskunft eines Sprechers touchierte der Unbekannte am Montag, 7. Februar, zwischen 15 und 16.20 Uhr das ordnungsgemäß am Sprosserweg in einer Parkbox abgestellte Fahrzeug. Ohne sich um den Schaden an dem dunkelblauen VW Touran eines 55 Jahre alten Mannes aus Lehrte zu kümmern, fuhr der Fahrer weiter. Das demolierte Auto wies Dellen und Kratzer oberhalb des rechten hinteren Radkastens auf.

Die Ermittler vermuten, dass der Schaden in noch unbekannter Höhe vermutlich beim Ein- oder Ausparken des gesuchten Unfallfahrers entstanden sein könnte. Hinweise erbittet die Polizei Burgdorf unter Telefon (05136) 88614115.

Von Sven Warnecke