Burgdorf

Fünf Wochen lang hatten sie sich auf die Prüfung vorbereitet, am Sonnabend war es endlich soweit: Zwölf angehende Feuerwehreinsatzkräfte, darunter zwei aus Steinwedel und Dolgen, absolvierten den ersten Teil ihrer Truppmannausbildung.

Feuerwehrnachwuchs kommt bei Prüfung ins Schwitzen

Geprüft wurde der Feuerwehrnachwuchs unter anderem von der Stadtausbildungsleiterin Lena Ehrhardt und dem stellvertretenden Regionsausbildungsleiter Henning Flentje. Neben einem schriftlichen Test mussten die Absolventen drei Einsatzübungen auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr an der Straße Vor dem Celler Tor durchlaufen. Pro Übungseinheit konnten maximal 15 Punkte erzielt werden – was in etwa der Schulnote 1 entspricht. Anstelle von Schnee und Eis, wie bei den Vorjahresprüfungen, kamen die zwölf Einsatzkräfte dieses Mal bei sonnigen Temperaturen ordentlich ins Schwitzen.

Dass die Truppmannausbildung alles andere als einfach ist, erlebten auch Susanne Haase und Kerstin Grosse am eigenen Leib. Die 54 und 55 Jahre alten Frauen sind bei der diesjährigen Prüfung besonders aufgefallen, weil sie beide Quereinsteigerinnen sind. Deshalb habe auch ein gewisser Ehrgeiz dahintergesteckt, den mehrheitlich männlichen Kollegen zu zeigen, was man kann, verriet Haase. Am Ende sei die Nervosität trotzdem groß gewesen.

Grosse wollte schon mit 18 Jahren zur Feuerwehr

Ein „Dauerlauf“ sei die fünfwöchige Vorbereitung auf die Prüfung gewesen, sagte Grosse. Die Steinwedelerin ist als Sängerin an verschiedenen Musikschulen, aber auch Grundschulen, in Niedersachsen unterwegs und hatte zeitweise einen ziemlich vollgestopften Terminkalender. Aber es habe keinen Tag gegeben, an dem sie sich nicht auf die Übungen gefreut habe. Schließlich war es schon mit 18 Jahren ihr Wunsch gewesen, sich bei der Feuerwehr zu engagieren. Doch der Ortsbrandmeister in ihrem damaligen Wohnort verweigerte ihr die Teilnahme.

Früher war die Feuerwehr eine Männerdomäne

Diese Ablehnung sei früher kein Einzelfall gewesen, weiß Stadtausbildungsleiterin Lena Ehrhardt. „Zu damaligen Zeiten hatten Frauen noch nichts in der Feuerwehr zu suchen.“ Den Anreiz einen weiteren Versuch zu starten, lieferte Kerstin Grosses Sohn, der selbst in der Steinwedeler Feuerwehr aktiv ist. Auch bei der Sorgensenerin Susanne Haase war es der Sohn, der sie immer wieder motivierte, Mitglied der Feuerwehr zu werden. „Zeitweise war er sogar unser Ausbilder, was für mich ganz ungewohnt war“, sagte Haase, deren Sohn Jannis stellvertretender Ortsbrandmeister von Dachtmissen ist. „Der war wahrscheinlich noch nervöser als ich.“

Umso größer war die Erleichterung bei allen, als Lena Ehrhardt schlussendlich vor der anwesenden Kameradschaft verkündete: „Ihr habt alle bestanden.“ Nun wartet auf die zwölf angehenden Feuerwehreinsatzkräfte der zweite Teil der Truppmannausbildung, der in den kommenden zwei Jahren in den einzelnen Ortsfeuerwehren absolviert werden muss. Einsätze dürfen die Absolventen ab jetzt jedenfalls begleiten. „Wir werden wahrscheinlich nicht an vorderster Front mitkämpfen“, sagte Haase, „aber wir unterstützen unser Team so gut es geht und so lange wie möglich.“

Diese 12 Frauen und Männer arbeiten ab sofort ehrenamtlich in der Feuerwehr mit. Quelle: Feuerwehr/July

Das sind die neuen Feuerwehrleute Sie haben die Prüfung bestanden: Kerstin Grosse, Susanne Haase, Lars Menge, Norman Puffay, Toran Wehrs, Florian Zeumer, André Hohmeyer, Christopher Lange, Leander Großart, Marvin Haarstrich, Ingo Heim, Tobias Buchholz.

Von Laura Beigel