Vor allem Trauernde leiden nach Einschätzung des Ambulanten Hospizdienstes unter der Kontaktsperre und der daraus resultierenden Isolation – insbesondere dann, wenn sie den Ehemann, die Ehefrau, den Lebenspartner oder die Lebenspartnerin verloren haben. Deshalb setzt der Dienst die Telefonsprechstunde fort, die er zu Beginn der Corona-Pandemie eingeführt hat.

Die Mitarbeiter sind immer mittwochs und sonnabends jeweils von 16 bis 18 Uhr unter Telefon (05136) 897311 für Trauernde aus Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze persönlich für ein Gespräch erreichbar. Zudem können sie per E-Mail an hospizdienst.burgdorf@evlka.de Kontakt aufnehmen. Die Sprechstunde richtet sich auch an Menschen, die nicht direkt betroffen sind. Allgemeine Fragen zu Ausdruck und Auswirkungen von Trauer, angemessenen Verhaltensweisen gegenüber Betroffenen werden ebenso beantwortet wie besondere Anliegen zum Umgang mit trauernden Menschen im eigenen Umfeld sowie Möglichkeiten der Unterstützung.

Von Antje Bismark