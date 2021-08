Burgdorf

Die Kultur meldet sich zurück in Burgdorf: Bei einem viertägigen Open-Air am Schwanenteich im Stadtpark bündeln mit dem StadtHaus, der Veranstaltungsgastronomie Peter Widdel, der Stadtjugendpflege und dem JohnnyB. gleich mehrere Veranstalter unter der Gesamtleitung des Verkehrs- und Verschönerungs-Vereins (VVV) ihre Kräfte. Von Donnerstag bis Sonntag, 19. bis 22. August, gibt es Comedy und Musik live und vor Ort zu erleben.

Werner Momsen, seines Zeichens Klappmaulkomiker, tritt am Donnerstag im Stadtpark auf. Quelle: VVV Burgdorf

Los geht es mit Werner Momsen und „Mit 18“

Den Auftakt macht am Donnerstag um 20 Uhr ein Besucher aus Hamburg: Der Klappmaulkomiker Werner Mommsen nimmt kein Blatt vor den Mund bei seinem Comedy-Programm „Die Werner Momsen ihm seine Soloshow“. Manchmal ist dabei der Mund anscheinend schneller als der Kopf – doch mit seiner Meinung hinterm Berg halten, das ist nichts für die norddeutsche Kodderschnauze mit imposantem Halbwissen und ganz eigenem Taktgefühl. Gastgeber ist das StadtHaus Burgdorf mit Unterstützung des JohnnyB. und des Vereins für Kunst und Kultur in Burgdorf. Tickets gibt es für 28 Euro zzgl. Vorverkaufsgebühr. An der Abendkasse sind es 2 Euro mehr.

Am Freitag wird das Herz von Westernhagen-Fans höherschlagen: Denn um 20 Uhr tritt „Mit 18“ auf, eine in der Stadt an der Aue bereits wohlbekannte Marius-Müller-Westernhagen-Coverband. Die hat im Jahr 2017 ihr Bühnenjubiläum zum 30-jährigen Bestehen gefeiert und ist längst nicht müde. Rock’n’Roll ist angesagt bei Songs wie „Sexy“, „Freiheit“, „Johnny Walker“ und „Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz“. Gastgeber ist die Veranstaltungsgastronomie Peter Widdel. Der Eintritt kostet 18 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr.

„Mit 18“ spielen Songs von Westernhagen. Quelle: VVV Burgdorf

Sweety Glitter und Volker Rosin spielen am Schwanenteich

Love, Peace und jede Menge Glitter ist am Sonnabend um 20 Uhr beim Auftritt der Glam-Rock-Band Sweety Glitter & The Sweethearts angesagt. Die Musiker um Leadsänger Volker Petersen sind in Burgdorf gern gesehene Gäste und sorgten in den vergangenen Jahren bereits beim Stadtfest Oktobermarkt, beim Tanz in den Mai auf den Spittaplatz und der Burgdorfer Rocknacht für Partystimmung. Mit ihrer schillernden Bühnengarderobe samt Plateauschuhen geht es direkt zurück in die Hoch-Zeiten des Glam-Rock. Präsentiert wird die Band ebenfalls von Gastronom Peter Widdel. Tickets gibt es für 25 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr.

Das große Finale am Sonntag gehört dann den Kindern: Um 16 Uhr steigt Volker Rosin auf die Bühne. Der König der Kinderdisco wird seine beliebtesten Titel aus mehr als 40 Jahren singen. Außer „Mama Laudaaa“ in der Kids-Version werden auch „Der Gorilla mit der Sonnenbrille“, „Das singende Känguru“ und „Das Lied über mich“ nicht fehlen. Im Finale erwartet die Kinder dann „Ki.Ka Tanzalarm“ und „Das alles kann Musik“. Gastgeber ist die Stadtjugendpflege in Zusammenarbeit mit dem Verein für Kunst und Kultur in Burgdorf sowie dem StadtHaus. Karten kosten 6 Euro für Kinder, 9 Euro für Erwachsene.

Volker Rosin, hier bei seinem Auftritt zum Oktobermarkt 2019, wird am Sonntag für die Kinder singen. Quelle: HAZ (Archiv)

Einlass ist eine Stunde vor Beginn

Zugang zum Konzertgelände ist nur über den Tiefenwiesenweg, der Einlass beginnt jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Karten gibt es in der VVV-Geschäftsstelle an der Braunschweiger Straße 2, Telefon (05136) 1862, und mit Ausnahme des Auftritts von Volker Rosin über das Online-Portal www.reservix.de. Es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. Speisen und Getränke werden vor Ort angeboten.

Von Sandra Köhler