Burgdorf

Der rund 4000 Mitglieder starke Verein Junglandwirte Niedersachsen will sein diesjähriges Treffen Mitte Februar in Burgdorf abhalten. Im Veranstaltungszentrum StadtHaus erwarten die Organisatoren des Junglandwirtetages am Dienstag, 18. Februar, unter dem Motto „Weiter denken: Zukunftsorientierte politische Rahmenbedingungen“ rund 400 Gäste – unter ihnen Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ( CDU) und Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kienast ( CDU).

Mit den beiden Politikerinnen und anderen wollen die Junglandwirte in Burgdorf ins Gespräch kommen über die Bedingungen für ihre Nahrungsmittelproduktion. Seit Monaten protestieren die Junglandwirte, die niedersachsenweit in 27 regionalen Arbeitskreisen organisiert sind, gegen das von der Bundesregierung geplante Agrarpaket und die Novellierung der Düngemittelverordnung. Sie fühlen sich von den politischen Entscheidern vielfach übergangen und kritisieren die gesetzliche Vorgabe als fachlich nicht haltbar.

Ministerin Julia Klöcker will Perspektiven aufzeigen

Philipp Hattendorf ist stellvertretender Vorsitzender der Junglandwirte Burgdorf und Mitorganisator der Protestinitiative Land schafft Verbindung. Der Landwirt aus Immensen und seine Mitstreiter aus dem Altkreis Burgdorf bereiten den Junglandwirtetag gemeinsam mit dem Landesverband vor. Hattendorf ist glücklich, dass Klöckner sich der Kritik aus der Bauernschaft stellen will und nach Burgdorf kommt.

Der Junglandwirtetag im StadtHaus beginnt um 9.30 Uhr mit einer Kennenlern- und Smalltalk-Runde im Foyer. Niklas Behrens, Viktoria-Sophie Möhlenhof und Henrik Brunkhorst vom Vorstand der Junglandwirte Niedersachsen begrüßten die angereisten Gäste um 10.15 Uhr im Saal, wo die Bundeslandwirtschaftsministerin anschließend Perspektiven für die Landwirtschaft aufzeigen will.

Geplant sind zwei weitere Impulsvorträge: Alfons Balmann vom Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien in Halle referiert über die Erwartungen der Gesellschaft an die Landwirtschaft. Louisa Backhaus, eine junge Landwirtin aus der Wedemark, will den Finger in die Wunde legen und darstellen, wo die Bauern zurzeit der Schuh drückt. Backhaus und Balmann diskutieren anschließend auf dem Podium mit Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kienast.

Von Joachim Dege