Der Tag beginnt in der organgefarbenen Gruppe mit einem Morgenkreis – in einem kleinen Raum versammeln sich die sechs Kinder, die im Heilpädagogischen Zentrum (HPZ) betreut werden, vor einer Leiste mit vielen kleinen Bildern, sogenannten Pecs. Die fünf mal fünf Zentimeter großen Zeichnungen geben den Jungen und Mädchen den Tagesablauf vor: Frühstück, Spielen, Tisch decken, Mittagessen, auf den Spielplatz gehen. „Unsere Kinder brauchen eine feste Struktur“, sagt Nicole Hagelstange, die mit ihrer Kollegin Melanie Thillmann zwei Jungen mit Autismus begleitet.

Und so steht einer der beiden, ein Fünfjähriger, vor der Wand und erklärt mit jedem Fingerzeig, wie er und die anderen durch diesen Donnerstag gehen werden. Damit erfüllen die eigentlich unscheinbaren Bilder noch eine zweite Aufgabe: „Sie ermöglichen es uns, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen und mit ihnen zu reden“, sagt Thillmann, während Hagelstange an einem Kalender aus Holz mit Unterstützung der Kinder den Wochentag, das Datum und die Jahreszeit einstellt. Erst als die Drei- bis Sechsjährigen alle Details des Tages besprochen haben, setzen sie sich an den Frühstückstisch.

Autismus hat ganz unterschiedliche Ausprägungen

Seit Jahren schon nimmt das HPZ die Jungen und Mädchen auf, bei denen frühkindlicher Autismus diagnostiziert wurde oder die autistische Verhaltensweisen zeigen. „Daher wissen wir, dass es kein einheitliches Bild gibt, sondern wir jedes Kind auf anderem Weg ansprechen müssen“, sagt Thillmann, die mit ihrer Kollegin eine einjährige berufsbegleitende Fortbildung absolviert hat. Während ein Vierjähriger in der Gruppe sich zurückzieht und Spielzeug für sich erkundet, kann der Fünfjährige schnell erklären, dass die nebeneinander gelegten Ziffern 1 und 7 dann 17 bedeuten. Er reagiert wiederum sehr empfindlich auf zu viele Reize, während der Vierjährige besonders starke Reize benötigt, um überhaupt aus seiner eigenen Welt in die der Gruppe zu gehen.

Gutes Spielzeug verstärkt die Reize für Autisten

Dafür benötigen Thillmann, Hagelstange und ihre Kollegen aus dem HPZ besonderes Spielzeug, und auch besonders robustes. „Viele autistische Kinder nehmen die Gegenstände intensiv in den Mund, um sie zu erkunden“, sagt Hagelstange, während der Vierjährige auf einem neongrünen Ball kaut. Deshalb freut sich das Team nun über eine Spende von 700 Euro, die ein Ehepaar aus Lehrte überreicht hat. Es hatte zur Goldenen Hochzeit auf Geschenke verzichtet und um Spenden gebeten, möchte aber anonym bleiben. „Seine Tochter hatte bei uns gearbeitet, daher kannten beide die Einrichtung und haben sich speziell gewünscht, dass das Geld für Spielzeug der autistischen Kinder verwendet wird“, sagt Barbara Moschüring, Geschäftsführerin der Lebenshilfe, unter deren Trägerschaft das HPZ läuft.

Damit kaufe das Team nun Spiele und Materialien, die der normale Etat nicht zulasse. Für die beiden Fachfrauen steht fest, dass sie neben Pecs für die anderen Gruppen auch solches Spielzeug anschaffen wollen, das Reize verstärkt: „Besonders gut geeignet sind Gegenstände, die laute Geräusche machen oder die Vibrieren“, sagt Hagelstange, dankbar für die unverhoffte Unterstützung.

