Burgdorf/Lehrte

Einen bunten Strauß an Filmen für Cineasten jeden Alters zeigen die Kinos Neue Schauburg in Burgdorf und Das Andere Kino in Lehrte: Vom cleveren Kinderliebling Jim Knopf über Charles Dickens David Copperfield bis hin zum Horror-Überraschungsfilm reicht die Spanne.

„ David Copperfield – Einmal Reichtum und zurück“, Drama, (freigegeben ab sechs Jahren)

Den Roman „ David Copperfield“ von Charles Dickens setzt Regisseur Armando Giovanni Iannucci in seinem Drama in Szene. Obwohl Davids Vater schon vor seiner Geburt gestorben ist, verlebt der Junge eine glückliche Kindheit: mit seiner Mutter Clara, seiner in einem auf dem Kopf stehenden Boot in Yarmouth lebenden Nanny Peggoty, deren Familie überwiegend aus adoptierten Kindern besteht, deren Eltern im Meer ertrunken sind. Doch als Davids Mutter den Industriellen Mr. Murdstone heiratet, ist Schluss mit lustig: Statt in die Schule zu gehen, muss David in einer Flaschenfabrik im viktorianischen London schuften.

Das Andere Kino Lehrte, Do bis Di jeweils 20 Uhr (Do im englischen Original mit Untertiteln).

„ Jim Knopf und die Wilde 13“, Abenteuer, Fantasy, Familie, (keine Altersbeschränkung)

Fortsetzung des Kinofilm „ Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“, der auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Michael Ende basiert. Ein Jahr nach ihrem großen Abenteuer scheint es schon wieder vorbei zu sein mit dem beschaulichen Leben auf Lummerland: die „Wilde 13“ hat erfahren, dass Frau Malzahn besiegt wurde und sinnt auf Rache. Doch davon ahnt auf Lummerland noch keiner etwas. Dort vertraut Jim Knopf Prinzessin Li Si, die zu Besuch gekommen ist, an, dass er das Geheimnis seiner Herkunft lüften will. Gemeinsam mit den Lokomotiven Emma und Molly geht es auf in ein neues Abenteuer.

Neue Schauburg Burgdorf, Fr 17 Uhr, Sa 16.30 Uhr, So 14.30 Uhr und Di 17 Uhr.

„Gott, du kannst ein Arsch sein“, Drama, Lovestory, (freigegeben ab sechs Jahren)

Es läuft nicht gut für Steffi: Die ist gerade 16 geworden, als sie erfährt, dass sie Krebs und nicht mal mehr ein Jahr zu leben hat. Die Diagnose bedeutet das Aus für die Klassenfahrt nach Paris. Dabei hatte sich Steffi fest vorgenommen, auf der Reise das erste Mal mit ihrem Freund Fabi zu schlafen. Ihre Eltern Eva und Frank wollen, dass Steffi eine Chemotherapie macht. Doch die denkt gar nicht daran. Sie reißt aus und macht sich gemeinsam mit dem Zirkusjungen Steve in einem geklauten Auto auf eine abenteuerliche Reise nach Frankreich. Mit Heike Makatsch, Till Schweiger und Jürgen Vogel.

Neue Schauburg Burgdorf, Fr und Sa jeweils 20 Uhr.

„Horror Sneak Preview“, Überraschungsfilm, (freigegeben ab 18 Jahren)

Passend zu Halloween, an dem Gruseln ja absolut en vogue ist, zeigt die Neue Schauburg einen Überraschungsfilm. Horror ist angesagt. Somit dürfen nur Erwachsene diese Vorstellung besuchen.

Neue Schauburg Burgdorf, Sa 22.30 Uhr.

„ Corpus Christi “, Drama, (freigegeben ab 16 Jahren)

Daniel sitzt im Jugendgefängnis. Dort geht es nicht gerade zimperlich zu. Der Gefängnispfarrer bringt den jungen Mann zum christlichen Glauben. Ja, mehr noch: Daniel will Pfarrer werden. Doch als Straftäter ist ihm der Weg ins Priesterseminar versperrt. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis gibt er sich in einem abgelegenen Dorf als Geistlicher aus, vertritt dort den erkrankten Pfarrer. Zuerst ist die Gemeinde irritiert von seinen unorthodoxen Methoden. Doch mit der Zeit gewöhnt sie sich an ihn.

Neue Schauburg Burgdorf, So 17.30 Uhr.

„Warte, warte nur ein Weilchen!“, Gruselthriller, (freigegeben ab 16 Jahren)

Warte, warte nur ein Weilchen, bald kommt Haarmann auch zu Dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Hackefleisch aus Dir: Wer kennt sie nicht in und um Hannover, die gruselige Geschichte vom Massenmörder Fritz Haarmann? In diesem Film von Andreas Barthel und Susi Dumke findet 100 Jahre nach dessen grauenvollen Taten auf der Roten Reihe Mimis Geburtstagsparty statt. Gegen Ende der Feier wollen die Gäste mit den Geistern Kontakt aufzunehmen. Die Stimmung kippt als Mimis Freund Markus und sein ehemaliger bester Freund Robert aneinander geraten. In den folgenden Tagen häufen sich die mysteriösen Vorfälle und dann kommt es zu einer Reihe von Morden. Die Filmemacher werden bei der Vorführung dabei sein.

Neue Schauburg Burgdorf, So 20 Uhr.

„Persischstunden“, Drama, (freigeben ab zwölf Jahren)

Während des Zweiten Weltkriegs entkommt Gilles, ein belgischer Jude, der Hinrichtung, indem er behauptet, Perser zu sein. Doch diese Lüge bringt ihn in die Bredouille: Er soll einem Offizier, der ein Restaurant im Iran eröffnen will, Farsi beibringen. Da Gilles diese Sprache nun aber absolut nicht beherrscht, erfindet er sie einfach.

Neue Schauburg Burgdorf, Di 20 Uhr.

Von Sandra Köhler