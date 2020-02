Heeßel/Immensen

Sie gelten als die Gesichter des Protestes „Land schafft Verbindung“ – auch wenn sich weder der Heeßeler Andreas Thieleking noch der Immenser Philipp Hattendorf selbst so bezeichnen würden. Beide Landwirte sehen sich vielmehr als zwei Akteure unter vielen, denn das Bündnis der Bauern funktioniert über soziale Medien und ohne Hierarchien. Und doch setzen sich die beiden gut gelaunt den berühmten Hut auf, unter dem sich bekanntermaßen die Verantwortung für Projekte verbirgt.

Das mag daran liegen, dass Thieleking und Hattendorf bereits früh mit anpackten auf dem elterlichen Hof: Der Heeßeler berichtet von Fahrten mit dem Traktor, als der Vater noch die Arbeitsabläufe vorgab und Stück für Stück dem Junior die Verantwortung übertrug. Er wählte letztlich für sich und seine Familie einen Weg, um möglichst langfristig den Betrieb zu erhalten – in einer Betriebsgemeinschaft mit zwei weiteren Geschäftsführern und drei Teilhabern. „Meine Töchter möchten den Betrieb nicht übernehmen, und ich werde sie nicht dazu zwingen“, sagt Thieleking.

Landwirte spüren Rückenwind – dank der Vernetzung

Zu genau kennen er und Hattendorf die Berichte von Landwirten, die sich in einem ständigen Kampf befinden, den Hof finanziell und personell zu retten, und die am Ende mitunter keinen anderen Ausweg als den Suizid sehen. Aus diesem Wissen heraus und mit Blick auf anstehende Gesetzesänderungen, die die Arbeit der Landwirte noch weiter erschweren, engagiert sich der Heeßeler bei „Land schafft Verbindung“ – wohl auch, weil sich dahinter keine große Organisation befindet, deren Bürokratie viel Zeit verschlingt. Denn viel Freizeit lässt ihnen die Arbeit auf dem Feld und im Stall nicht, zu sehr bestimmen Wetter und Tierwohl den täglichen Terminplan.

„Es ist wichtig, jetzt etwas zu tun, denn das Verständnis der Menschen für unsere Arbeit nimmt immer weiter ab“, sagt Thieleking und begründet damit zugleich seinen Einstieg ins Engagement. Hattendorf, der in Immensen mit seinen Eltern den Hof mit Milchvieh, Ackerbau und Hofladen bewirtschaftet, sieht in der digitalen Vernetzung der Landwirte einen großen Vorteil: „Wir stellen eine Anfrage für eine Aktion und haben ruckzuck die Freiwilligen zusammen“, sagt er und nennt als Beispiel das Foto, bei dem sich 55 Schlepper zu einem Weihnachtsbaum aufstellten. Werbung mit Unterhaltungsfaktor einerseits und wichtigen Informationen andererseits, das sei für viele Mitstreiter neu und verschaffe ihnen Rückenwind, hat der Immenser festgestellt.

Verbraucher fordern mehr Informationen ein

Er engagiert sich zudem bei den Junglandwirten, einem Verbund innerhalb des Landvolks, und wird am 18. Februar beim Landestreffen in Burgdorf Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner begrüßen. Denn es gehe den Landwirten um mehr als öffentliche Aufmerksamkeit, die sie mit Treckerdemos oder Protestnoten erzielen wollen. „Für uns ist es wichtig, dass wir mit am Tisch sitzen, wenn Entscheidungen fallen, die unsere Arbeit betreffen“, sagt Hattendorf. Auf der anderen Seite setzen sich die Junglandwirte dafür ein, das Leben im Dorf auch lebenswert zu gestalten. Sie organisieren einerseits Veranstaltungen wie den Sockenball, zu dem alle Feierwütigen kommen können, andererseits aber auch Vorträge zu Themen, die sich aus ihrer Arbeit ergeben.

Dazu gehört der Gesprächsabend mit einem „Agrarscout“, der Landwirten das Handwerkszeug für Diskussionen mit Verbrauchern gibt. Denn dieser Debatte wollen sich Thieleking und Hattendorf stellen: „Die Nachfrage an Informationen bei den Kunden ist groß, weil sie sich zunehmend bewusster ernähren“, sagt der Immenser. Und Thieleking verweist auf eine öffentliche Aktion auf dem Schützenplatz Burgdorf, bei der die Landwirte ihre Produkte vorstellten und die Verbraucher ansprachen. „Sie haben sich sehr interessiert“, bilanziert er und denkt schon über eine Fortsetzung auf dem Gelände des E-Centers nach.

Engagement kostet jede Woche einen halben Tag

Gut einen halben Tag investiert jeder von ihnen pro Woche in „Land schafft Verbindung“. Mit Humor, klaren Absprachen und sichtbaren Ergebnissen. „Ich hätte niemals damit gerechnet, dass sich am Ende jeder wiederfindet: die Tierwirte, die Ackerbauern, die Techniker, die Naturschützer“, sagt Thieleking. Und mit Blick auf den Herbst wünscht sich Hattendorf, dass er und seine Mitstreiter nicht noch einmal zur Treckerdemo einladen müssen: „Mit Sinn und Sachverstand wollen wir mitgestalten, das sollte die Politik endlich einsehen.“ Er ist gespannt, wie die Bundeslandwirtschaftsministerin mit dieser Forderung umgehen wird.

