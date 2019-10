Burgdorf/Lehrte

Mit den herbstlichen Temperaturen steigt auch wieder das Interesse am Kino – die Neue Schauburg und Das Andere Kino bieten in dieser Woche ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Shaun das Schaf – Ufo-Alarm. Animation/Komödie (ohne Altersbeschränkung).

Über dem verschlafenen Städtchen Mossingham leuchten seltsame Lichter – sichtbares Zeichen für die Landung eines Ufos. Das aber interessiert Shaun überhaupt nicht, das Schaf hat auf der nahe gelegenen Farm Mossy Botton ganz andere Sorgen: Seine verrückten Streiche gelingen überhaupt nicht mehr. Das Interesse ändert sich, als ein außerirdisches Mädchen auf der Farm erscheint und Shaun geradezu verzaubert. Er wittert seine Chance, mithilfe der lustigen Begleiterin, die zudem erstaunliche Kräfte besitzt, neue Späße anzustellen.

Neue Schauburg Burgdorf am Do, Sa, So um 16.30 Uhr, am Fr, Di um 17 Uhr.

Es: Kapitel 2. Horror (freigegeben ab 16 Jahren).

Es kehrt mit Kapitel 2 zurück in die Kinos und der Klub der Verlierer wird nun als Erwachsene wieder vereint. Nach 27 Jahren kehrt das Böse wieder nach Derry in Maine zurück. Dort, wo alles begann. Wird es dem Klub gelingen, Pennywise endgültig zu besiegen?

Neue Schauburg Burgdorf am Do, Fr, Di um 19.30 Uhr, am Sa um 20 Uhr.

Blinded by the Light. Drama/Komödie/Musik (freigegeben ab 12 Jahren).

Javed (Viveik Kalra) lebt in der englischen Kleinstadt Luton als Teenager pakistanischer Abstammung. Inmitten der ethnischen und wirtschaftlichen Unruhen im Jahr 1987 schreibt er Gedichte, um der Intoleranz der Heimatstadt und dem konservativen Vater zu entkommen. Als Ventil für seine Probleme entdeckt er die Liedtexte und Musik von Bruce Springsteen.

Das Andere Kino Lehrte am Do um 20 Uhr (OmU), Fr, Sa, Mo um 20 Uhr.

Das zweite Leben des Monsieur Alain. Drama/Komödie des Filmkunst-Sonntag (ohne Altersbeschränkung)

Als Manager eines Automobilkonzerns ist Alain immer im Stress und arbeitet bis zur Erschöpfung. Der Geschäftsmann ignoriert kleinere Schwäche- oder Ohnmachtsanfälle, bis ein Schlaganfall ihn aus seinem Leben reißt und er sich wieder neu orientieren muss. Nun hat er mit Sprach- und Gedächtnisstörungen zu kämpfen, weshalb ihn die Logopädin Jeanne in seinem Alltag unterstützt.

Das Andere Kino Lehrte am So um 20 Uhr.

Von Isabel Becker