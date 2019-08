Burgdorf/Lehrte

Das Prädikat „Besonders wertvoll“ hat der Dokumentarfilm „They Shall Not Grow Old“ erhalten. Das Werk von Peter Jackson ist in dieser Woche im Anderen Kino zu sehen. Kinospaß für die ganze Familie bietet hingegen die Neue Schauburg.

Ein Becken voller Männer. Drama/Komödie (freigegeben ab sechs Jahren).

Eine Gruppe von Männern im besten Alter versucht ihrer eigenen Midlife-Crisis zu entkommen und gründet das erste männliche Synchronschwimmteam mit dem Ziel, ihr Heimatland Frankreich bei der Weltmeisterschaft zu vertreten und natürlich auch zu siegen. Getrieben von der Midlife-Crisis messen sie sich im Wasserballett mit internationaler Konkurrenz. Werden sie ihre Sinneskrise besiegen können?

Neue Schauburg am Do um 20 Uhr.

Pets 2. Familie/Animation (ohne Altersfreigabe).

Kaum haben Frauchen und Herrchen das Haus morgens verlassen, beginnt auch schon das abenteuerliche Leben ihrer tierischen Mitbewohner. Das aktuelle Abenteuer von Max & Co. hat es in sich, sie müssen ein kleines Menschenbaby behüten, und das nicht nur in der Großstadt, sondern auch noch beim Familienurlaub auf dem Land, wo Gefahren an jeder Ecke lauern.Und wäre das nicht schon spannend und aufregend genug, muss auch noch ein weißer Tiger aus den Fängen eines bösen Zirkusbesitzers befreit werden.

Neue Schauburg am Fr, Sa um 17.15 Uhr, So um 15.30 Uhr, Mi um 17.15 Uhr.

Nur eine Frau. Drama (freigegeben ab zwölf Jahren).

Aynur entflieht der Gewalt in ihrer Ehe und lässt sich auch von ihren Eltern und Brüdern nichts mehr vorschreiben. Sie stellt sich absichtlich gegen die Traditionen ihrer Familie, ihr Drang nach Freiheit ist zu groß. Doch dieser wird ihr zum Verhängnis, denn ihre Brüder können sich so gar nicht mit ihrem Freiheitsdrang abfinden. Dann wird jemand ermordet.

Neue Schauburg am Mi um 20 Uhr.

Spider-Man: Far from home (freigegeben ab zwölf Jahren)

Das nächste Kapitel der „Spider-Man: Homecoming Reihe“ wurde aufgeschlagen. Diesmal entschließt sich der Superheld mit seinem besten Freund Ned, MJ und dem Rest der Clique einen Urlaub in Europa zu verbringen. Doch den Urlaub kann der Superheld zunächst einmal nicht genießen, denn er bekommt einen Auftrag: Er soll das Geheimnis um zahlreiche Angriffe aufdecken.

Neue Schauburg am Fr, So, Di um 20 Uhr, So um 15.15 Uhr.

They Shall not Grow Old. Dokumentarfilm (freigegeben ab 16 Jahren).

Peter Jackson (Der Herr der Ringe, King Kong) greift in seinem Dokumentarfilm das Geschehen des Ersten Weltkriegs auf und zeigt dabei nicht nur die Kriegsvorbereitungen, sondern auch die an der Front kämpfenden, in Gräben stationierten Soldaten bis zum Waffenstillstand 1918. Unter Verwendung modernster Technik erweckt der neuseeländische Filmemacher historisches Filmmaterial zum Leben, wie man es noch nie zuvor gesehen hat: Die mehr als 100 Jahre alten Schwarz-Weiß-Bilder wurden aufwendig restauriert und koloriert, geschärft und in 3D (dreidimensional) konvertiert. Sie vermitteln dem Zuschauer intensiver denn je, was es im Ersten Weltkrieg bedeutete, durch den Schlamm zu kriechen, dem Feind aufzulauern und nicht zu wissen, ob man am nächsten Tag überhaupt noch am Leben sein wird. Der Film ist nur im Original mit Untertiteln zu sehen.

Das andere Kino am Do, Fr, Sa, Mo und Di um 20 Uhr.

Under The Tree. Drama/Komödie (freigegeben ab 16 Jahren).

Des Ehebruchs beschuldigt muss Atli (Steinþór Hróar Steinþórsson) wieder bei seinen Eltern einziehen. Baldwin ( Sigurður Sigurjónsson) und Inga (Edda Björgvinsdóttir) liegen gerade mit ihren Nachbarn im Clinch, da ein wunderschöner alter Baum in deren Garten seinen Schatten auf das Sonnendeck des Hauses der Familie wirft. Der anfangs eher harmlose Streit unter Nachbarn eskaliert.

Das andere Kino am So um 20 Uhr.

Von Valerie Kruse