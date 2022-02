Burgdorf

Längst habe das Coronavirus das gesellschaftliche Klima befallen, hie und da zu Verletzungen geführt und das Miteinander vergiftet. Es sei höchste Zeit, wieder miteinander zu reden, diagnostiziert ein Projektteam des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Burgdorf und legt ein neues Gesprächsformat auf, das Menschen unter dem Motto „Reden und Zuhören“ zum Dialog anregen will.

Kirche will Austausch der Positionen befördern

Corona, Hospitalisierung, Impfpflicht, Totimpfstoffe, Abstandsregeln, Zugangsbeschränkungen, Maskenpflicht – zu all dem gibt es zur Zeit gegensätzliche Positionen in der Gesellschaft. Mit seiner Dialoginitiative will das Projektteam des Kirchenkreises gegensteuern: „Wir wollen jeweils zwei Personen unterschiedlicher Positionen zusammenbringen“, erläutert Superintendentin Sabine Preuschoff den Gesprächsansatz.

Preuschoff bildet gemeinsam mit Pastorin Damaris Frehrking von der Gemeinde Sehnde-Rethmar-Heimar sowie Pastor Johann Christophers und Diakonin Birgit Hornig von der Gemeinde Ilten-Höver-Bilm das Vorbereitungsteam. Das Quartett fordert Interessierte, die ein Wörtchen mitreden wollen, dazu auf, sich per E-Mail an reden.und.zuhoeren@posteo.de anzumelden. Teilnehmer erhielten dann drei Fragen zugeschickt, in denen es um ihre Haltung zu Impfungen und Corona-Maßnahmen gehe und Angaben zur Person erbeten werden.

Gesprächspartner sollen sich gegenseitig zuhören

Im Anschluss will das Projektteam Paarungen zusammenstellen. Diese erhielten jeweils die E-Mail-Adresse des Gegenübers, um Kontakt aufnehmen zu können. Wie sich die beiden Gesprächspartner danach verabreden, sollen diesen überlassen bleiben: Möglich sei ein Telefonat, eine Videokonferenz oder auch ein gemeinsames Treffen an einem öffentlichen Ort. Ein bloßer E-Mail-Kontakt sei nicht vorgesehen, da dieser zu anfällig sei für Missverständnisse.Nach dem Wunsch von Preuschoff, Frehrking, Christophers und Hornig soll es nicht vorrangig darum gehen, den anderen oder die andere mit den eigenen Argumenten umzustimmen, „sondern vor allem zuzuhören, die Beweggründe des Gegenübers kennenzulernen und, wenn auch nicht zu teilen, vielleicht trotzdem zu akzeptieren“, betont das Projektteam. Die Gespräche blieben vertraulich. Eine Dokumentation oder Mediation sei nicht vorgesehen.

Von Joachim Dege