Burgdorf/ Uetze/ Lehrte

Der Naturschutzbund Burgdorf, Lehrte und Uetze baut eine neue Kindergruppe auf. Voraussichtlich Ende Januar soll es ein erstes, corona-konformes Treffen für naturinteressierte Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren geben unter der Leitung von Iris Darimont-Liebthal. Einmal im Monat sind dann Aktionen im Grünen geplant, die sich einem bestimmten Thema widmen.

Interesse daran haben bereits mehr als zehn Kinder gezeigt, deren Eltern über den Familienverteiler des Nabu von der Neugründung erfahren haben. Platz ist für um die 20 Kinder, kündigt Darimont-Liebthal an. Eine zweite Betreuerin wird sie unterstützen. Ein genauer Termin für ein erstes, unverbindliches Kennenlernen steht noch nicht fest, nur: Stattfinden kann es erst nach Lockerungen der Corona-Maßnahmen und im Freien, vielleicht auf einer großen Wiese, unter Einhaltung der Abstandsregeln. Zurzeit sucht der Nabu noch nach einem Namen für die Gruppe, für den die Mitglieder Vorschläge einreichen können. Nach dem Einsendeschluss zum Ende des Jahres will der Nabu daraus den Besten auswählen.

Unterwegs in Wald, Wiese oder am Wasser

Als Darimont-Liebthal auf der Website ihres Nabu-Ortsverbandes las, dass dieser eine Leitung für eine neu zu gründende Kindergruppe sucht, war sie erst seit kurzem Mitglied. Doch lange überlegte sie nicht, denn Kindern die Natur näher zu bringen, liege ihr am Herzen. Als Kind sei sie viel in der Natur gewesen, das habe sie dann auch ihren beiden inzwischen erwachsenen Töchtern vorgelebt. „Nun möchte ich das auch an andere weitergeben.“

An einem Sonnabend im Monat sollen die Treffen regelmäßig ab 11 Uhr angeboten werden. Für mehrere Stunden entdecken die Kinder dann verschiedene Orte – Wald, Wiese, Wasser und alles, was die Natur noch so zu bieten hat. Darimont-Liebthal ist es wichtig, dass die Kinder ihre Ideen und Fragen einbringen können. „Sie haben eine ganz andere Perspektive und viel Fantasie“, sagt die neue Gruppenleiterin.

Kinder entdecken Natur ohne Eltern

Bis vor einigen Jahren gab es bereits eine Kindergruppe im Nabu Burgdorf, Lehrte und Uetze, deren Organisation irgendwann mehr oder weniger eingeschlafen ist. Über verschiedene Aktionen für Familien bindet der Nabu Kinder in das Vereinsleben mit ein, beispielsweise steht einmal im Jahr die Pflege des Wildbienenhügels in Lehrte ein. In der neuen Kindergruppe sollen die Eltern ihren Nachwuchs dann ganz allein, nur unter Anleitung der beiden Betreuerinnen, die Natur entdecken lassen.

Eltern von interessierten Kindern können sich bei Iris Darimont-Liebthal per E-Mail unter jugend@nabu-burgdorf-lehrte-uetze.de melden. Wenn der Termin für das erste Treffen feststeht, will der Nabu dies unter anderem auf seiner Internetseite bekannt machen.

Von Elena Everding