Speziell Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren für Natur und Umwelt begeistern: Das will der Naturschutzbund ( Nabu) Burgdorf, Lehrte, Uetze 2021 in Angriff nehmen. Direkt zum Anfang des Jahres möchte der Verein deshalb eine neue feste Kindergruppe ins Leben rufen. Die Leitung wird Iris Darimont-Liebthal übernehmen. Sie ist die neue Betreuerin für Kinder- und Jugendarbeit in der Nabu-Ortsgruppe.

Die Natur mit allen Sinnen erleben, den Lauf der Jahreszeiten verfolgen und mit Spiel und Spaß Sozialkompetenzen erlernen: Das alles können die künftigen Naturforscher. Sie werden sich auch an Projekten zu Artenvielfalt, Umweltschutz, Klima und zur Herkunft von Lebensmitteln beteiligen können; denn Nachhaltigkeit ist ein ganz zentraler Aspekt. Kinder, die Lust haben mitzumachen, sind ebenso willkommen wie Erwachsene, die mithelfen wollen.

Den Namen ihrer neuen Kindergruppe können die Nachwuchsnaturforscher selbst bestimmen: Wer eine Idee hat, kann diesen bis Donnerstag, 31. Dezember, per E-Mail an jugend@nabu-burgdorf-lehrte-uetze.de schicken. Der schönste Gruppenname gewinnt einen Preis. Anmeldungen für die Gruppe sind unter dieser E-Mailadresse ebenfalls ab sofort möglich. Das Programm mit den konkreten Aktionen soll Anfang des nächsten Jahres veröffentlicht werden.

Von Sandra Köhler