In der Städtischen Galerie an der Zuckerpassage in Lehrte steht die nächste außergewöhnliche Ausstellung auf dem Prorgamm. Sie trägt den Titel „Unser täglich Brot“ und zeigt Werke des Künstlers Markus Hutter. Er beschäftigt sich mit Raum und Form. Eröffnung ist am Freitag, 15. November.