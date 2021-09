Burgdorf

Seit fünf Jahrzehnten finden Hunde und Katzen, Nager und Vögel, zunehmend aber auch Exoten wie Pythons im Tierheim an der Friederikenstraße ein neues Zuhause – Höhen und Tiefen prägten die Arbeit in den vergangenen 50 Jahren, selbst die Schließung drohte zwischenzeitlich. Doch inzwischen sehen sich die Mitarbeiter und die Ehrenamtlichen des Trägervereins Deutscher Tierschutzbund wieder auf einem guten Weg, auch wenn wegen der Corona-Pandemie seit 18 Monaten ein Ausnahmezustand herrscht.

Für das Jubiläum hat die Vereinsvorsitzende Gundula Brügger mit Tierheim-Chefin Diandra Boczek in alten Büchern geblättert und Foto-Alben angeschaut. „Bereits 1963 erkundigte sich der Burgdorfer Hans Wietfeldt nach einer Abgabestelle für herrenlose Hunde“, sagt Brügger und berichtet von einer ersten Baracke auf dem heutigen Grundstück, ohne Strom und ohne fließendes Wasser war die Einrichtung auf Dauer aber nicht tragbar. Deshalb sprach der Verein Tierschutz des Kreises Burgdorf ab 1968 immer wieder in der Burgdorfer Verwaltung vor, um ein Grundstück bekommen zu können. Mit Erfolg.

Anfangs hieß das Tierheim noch "Tierheim Niedersachsen". Quelle: Antje Bismark

Verein sichert Betrieb über Spenden

Denn bis 1970 hatten die Mitglieder insgesamt 30.000 D-Mark gespart, weitere 30.000 D-Mark stellte der Ortsverein Hannover vom Deutschen Tierschutzbund zur Verfügung. Dann ging alles sehr schnell: Im November 1970 stand der Rohbau, vier Monate später wurde bereits die Heizung verlegt. Am 11. September 1971 eröffnete dann Robert Reuling, Vorsitzender des Ortsvereines Hannover im Deutschen Tierschutzbund, das Tierheim Niedersachsen, das 30 Katzen und 30 Hunde aufnehmen konnte. Von Anfang an, sagt Brügger, habe die Einrichtung den Tieren aus Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze ein Zuhause auf Zeit geboten – bis heute gilt diese Regelung, dass die vier Kommunen für Fundtiere einen festgelegten Zuschuss zahlen.

Neun Jahre nach der Eröffnung übergab der Tierschutzverein Burgdorf seine Anteile an den Tierschutzbund, der nach wie vor die Trägerschaft der Einrichtung übernimmt. „Wir verwalten das Geld“, sagt Brügger schlicht und mag über die vielen ehrenamtlich geleisteten Stunden kaum sprechen. Denn der Verein mit etwa 340 Mitgliedern stellt den Betrieb sicher, indem er unter anderem Spenden sammelt.

Nur mit den Zuschüssen der Kommune könnte das Tierheim nicht bestehen, sagt Brügger und fügt hinzu, dass gerade Erbschaften die Einrichtung dauerhaft sicherten. So auch im Jahr 2012, als das Tierheim vor der Schließung stand: „Das Geld hat schlicht nicht gereicht“, sagt Boczek, die 2008 als Praktikantin an der Friederikenstraße begann, dort ihre Ausbildung absolvierte und nun selbst ausbildet. Seinerzeit sicherte ein Erbe den Betrieb.

Seit Jahren investiert das Tierheim in seine Gebäude

Heute arbeiten 14 Beschäftigte – Tierpfleger, Auszubildende, Hausmeister und Verwaltungsmitarbeiter – zum Wohl der Tiere. „Gerade für unsere Tiere, die oft aus einer schlechten Haltung kommen, brauchen wir qualifiziertes, gut ausgebildetes Personal“, sagt Boczek. Sie und ihre Kollegen desinfizierten beispielsweise mit Chemikalien, deren falscher Einsatz die Menschen und die Tiere gleichermaßen gefährdeten.

Lesen Sie auch: Immer mehr Hunde landen im Tierheim – Grund ist die Corona-Pandemie

Viel wichtiger aber seien das Training der verhaltensauffälligen Hunde und Katzen oder die Gespräche mit Interessierten, die viel kommunikatives Geschick erforderten. Die Leiterin berichtet von Pöbeleien und Beschimpfungen, als das Tierheim für sechs Welpen ein neues Zuhause suchte und sich mehr als 450 Interessierte meldeten. „Darauf muss man reagieren können“, sagt sie.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch nicht nur das Team stellt sich professioneller auf, auch die Anlage ist längst nicht mehr vergleichbar mit dem ersten Gebäude: Vor 13 Jahren entstand das Haus II für Hunde, ein Jahr später Haus III. Das Katzenhaus wurde vor drei Jahren erneuert, danach die Außengehege für Kleintiere und die Quarantäne für Hunde und Katzen. Aktuell entsteht eine Reptilienwand, weil zunehmend auch Schlangen oder andere Exoten im Heim landen.

Lesen Sie auch: Tierheim plädiert für Kastration und Chips für Katzen

Zunehmend kommen exotische Tiere ins Tierheim

„Die Leute schaffen sich Tiere unter dem Motto an: Je exotischer, desto besser – und dann schaffen sie sie schnell wieder ab“, sagt Boczek. Doch für jede neue Tierart, die sie aufnehme, benötige sie eine Genehmigung vom Veterinäramt. „Das ist unglaublich viel Bürokratie“, sagt sie. Auf dem Erreichten, sagt Brügger, könnten sich das Tierheim und der Trägerverein nicht ausruhen. Aktuell steht der Anschluss ans Erdgasnetz an, etwa 25.000 Euro kostet das Projekt. Zudem läuft eine Anfrage an die Stadt, ob die Einrichtung ein weiteres Tierhaus bauen könne.

Diandra Boczek zeigt einen Bewohner der Reptilienwand: einen Königspython. Quelle: Antje Bismark

Zum 50. Geburtstag indes äußert Boczek einen Wunsch vor allem für die Hunde: Auf jeder Auslauffläche soll ihren Angaben zufolge ein kleines Häuschen entstehen, in das die Tiere, ihre Paten oder Pfleger gehen können. Vor Sonne im Sommer geschützt, im Winter vor Kälte und Regen. Sieben dieser Gartenhütten benötigt das Tierheim, zusammen veranschlagt Boczek etwa 10.000 Euro. „Es wäre toll, wenn wir das schaffen würden“, wirbt sie um Unterstützung. Permanent benötigt würden ehrenamtliche Helfer, die sich im Trägerverein engagieren, und Spender, die getreidefreies Futter bereitstellen.

Von Antje Bismark