Die Freunde historischer Fahrzeuge in Lehrte-Immensen bitten zu ihrem 25. Dreschefest. Am Sonnabend und Sonntag, 17. und 18. August, sind dabei auf dem Mühlenberg rund 250 alte Trecker und zwölf Dampfmaschinen zu sehen. Die Zuschauer können einige von ihnen auch in Aktion bewundern.