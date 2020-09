Burgdorf

Das Festival „ Trecker rockt“ geht in die nächste Runde: Die Coverband Rockkantine und die beiden Ballermann-Stimmungskanonen Nancy Franck (“Wir feiern unser ganzes Leben lang“) und Rick Arena („Jeder muss an etwas glauben“) wollen am Freitag, 2. Oktober, auf dem Acker am Demmoor zwischen Weferlingsen und Sorgensen die Post abgehen lassen und die Landwirte so in Hochstimmung versetzen, als hätten diese gerade eine Jahrhunderternte eingefahren.

Organisatorin Caroline Thieleking hat mittlerweile alle behördlichen Genehmigungen in der Tasche. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Gesundheitsamt hatte zunächst eine Absage erteilt

Lange war nicht klar, ob es überhaupt zu einer Neuauflage der erfolgreichen, weil restlos ausverkauften Premiere im vergangenen Juli bei Klein Schillerslage kommen würde. Das Gesundheitsamt der Region hatte Bedenken und den Organisatoren zunächst eine Absage erteilt.

Nach Vorlage eines neuen Hygienekonzepts bekam Thieleking vergangene Woche die Genehmigung doch noch. Seitdem laufen die Vorbereitungen für das Event mit maximal 500 Besuchern auf Hochtouren.

Eintrittskarten kosten 28 Euro pro Trecker

Die ersten Tickets sind unter der Hand bereits vergeben worden. Offiziell soll der Kartenvorverkauf diese Woche beginnen, und zwar ausschließlich über den Ticketshop auf der Internetseite www.trecker-rockt.de. Gegen Angabe von Name, E-Mail-Adresse, Anschrift und Telefonnummer für die Corona-Nachverfolgung gibt es dort 200 Treckertickets – pro Zugmaschine sind maximal zwei Personen zugelassen. In zusätzlich abgesteckten VIP-Bereichen für höchstens zehn Personen soll Platz sein für weitere 100 Menschen.

Die Tickets kosten 28 Euro pro Trecker. VIP-Besucher zahlen 15 Euro pro Person. Die Bezahlung funktioniert ausschließlich über den Dienstleister Paypal. Die Karten kommen dann auf dem Postweg.

Viel Werbung braucht die Veranstaltung nicht. Trotzdem ließen die Organisatoren Flyer und Plakate drucken. Letztere hängen vereinzelt auf Höfen und in den Raiffeisen-Märkten in Uetze und Burgdorf aus. Hinweise in den sozialen Medien wie Facebook und Instagram sollen das eher onlineaffine jüngere Publikum erreichen.

Rockmusik und Schlager zum Mitsingen

Thieleking rechnet damit, dass „ Trecker rockt“ auch beim zweiten Mal restlos ausverkauft sein wird. Schon beim ersten Mal hätte sie locker 30 bis 40 Tickets mehr absetzen können, als Zuhörer Platz hatten. Ort des Geschehens ist diesmal ein Acker am Feldweg Demmoor, der noch planiert werden soll. Um dort hinzugelangen, müssen Besucher von Sorgensen kommend von der Kreisverkehrsstraße (K124) nach links in den Feldweg abbiegen. Dann ist es das zweite Feld auf der rechten Seite. Einlass ist ab 17 Uhr. Die Musik läuft ab 19 Uhr.

Die Rockkantine, die schon im Juli für ordentlich Stimmung sorgte, steht dem eigenen Anspruch nach für Beats aus den Sechzigerjahren, schreiende Gitarrenläufe aus den Achtzigerjahren und ausgefeilte Arrangements, die auch heutigen Höransprüchen genügt. Obendrein liefert die Band, die für drei Sets auf der Bühne stehen wird, eine revueartige Rock-’n’-Roll-Show ab. Immer, wenn die Rockmusiker leise treten und pausieren, treten die Partymacher vom Ballermann auf den Plan und heizen mit Schlagern zum Mitsingen ein.

Von Joachim Dege