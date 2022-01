Burgdorf/Hänigsen

Mit einem Freispruch hat jetzt vor dem Amtsgericht Burgdorf der Prozess gegen einen 35-Jährigen geendet, der im August 2020 einen Mann aus Hänigsen auf dessen Grundstück überfallen und ihm Geld geraubt haben soll. Amtsrichterin Stephanie Rohe folgte mit ihrem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft und des Verteidigers. Das Gericht hatte die Verhandlung in den Ratssaal verlegt, weil ein Prozessbeteiligter auf den Rollstuhl angewiesen ist – der Fahrstuhl am Amtsgericht, der einen barrierefreien Zugang zum Verhandlungssaal im zweiten Obergeschoss ermöglichen soll, ist aber immer noch nicht fertiggestellt.

Der gebürtige Syrer hatte den Hänigser nach eigenen Angaben in einem Gastronomiebetrieb in der Gemeinde kennengelernt, dort bat der heute 60-Jährige ihn im Herbst 2019 wegen eines finanziellen Engpasses um 600 Euro. Diese Summe habe er dem Älteren gegeben, dafür auch einen Schuldschein ausgestellt und auf die Rückzahlung gewartet, sagte der Angeklagte. Doch das Geld kam nicht, und deshalb suchte der 35-Jährige, der heute in Lehrte lebt, den Schuldner auf. Bei einem Besuch am 1. März 2020 alarmierte der Hänigser die Polizei, weil er nach eigenen Angaben knapp bei Kasse war und das Geld nicht hatte.

Opfer kann sich an Aussage nicht erinnern

Eine 21-jährige Polizistin und ihr 42 Jahre alter Kollege bestätigten dem Schöffengericht den Einsatz – beide berichteten vom Erstaunen des Angeklagten, dass der Schuldner die Polizei alarmiert hatte. Und beide bestätigten, dass der Angeklagte ihnen den Schuldschein präsentiert hatte. „Er kam mir sehr ruhig vor“, sagte die Beamtin. Weil keine Straftat vorgelegen habe, hätten die Polizisten auch kein Verfahren eingeleitet. Doch es vergingen weitere fünf Monate, ohne dass der Lehrter auch nur einen Bruchteil der Schuldsumme gesehen hatte.

Deshalb suchte er am 13. August 2020 erneut den 60-Jährigen auf dessen Grundstück auf – dieser Besuch zog dann den Vorwurf des Raubes nach sich, weil das Opfer zunächst gegenüber der Polizei ausgesagt hatte, dass ihn der andere bedroht, geschlagen und ihm Geld aus dem Portemonnaie gestohlen habe. Von dieser Aussage wollte er nun im Gerichtssaal nichts mehr wissen. „Meine Nachbarn hatten damals die Polizei gerufen, aber er hat mich nicht geschlagen“, gab er zu Protokoll. Auch das Handy, das ihm der Kontrahent laut Anklage habe entwenden wollen, habe er behalten. „Ich schulde ihm noch 500 Euro“, räumte er auf Nachfrage ein. Knapp 100 Euro habe er dem Angeklagten seinerzeit gegeben. „Ich weiß nicht, warum meine Aussage dort in den Akten steht“, sagte er.

Polizei kann keine Gesichtsverletzung feststellen

Eine Nachbarin, die damals die Polizei alarmiert hatte, berichtete im Gericht von lauten Hilferufen des 60-Jährigen, sodass sie schließlich die Polizei alarmierte. Als die Beamten eintrafen, hatte sich der Hänigser aber schon von Bekannten abholen lassen – in einem Gastronomiebetrieb konnten sie ihn schließlich vernehmen. Allerdings sei das Gespräch sehr schwer zu führen gewesen, sagte ein 30 Jahre alter Polizist mit Verweis darauf, dass der Alkomat gut 2,3 Promille Atemalkoholkonzentration angezeigt hatte. Sein 58 Jahre alter Kollege berichtete, dass die Polizei die Spuren auf dem Grundstück gesichert habe – gleichwohl zeigten Fotos in der Verhandlung, dass der aufgenommene Tatablauf, wie er in der Akte beschrieben war, nicht mit den Gegebenheiten übereinstimmen konnte.

Unter anderem hieß es darin, dass der Täter in der Garage des Opfers die Beifahrertür des Wagens geöffnet hatte – die Fotos dokumentierten aber, dass Holzbretter diese Seite des Autos blockierten. Auch Verletzungen, die auf einen Schlag ins Gesicht hingedeutet hätten, hatten die Polizisten nach Auskunft des 30-jährigen Beamten nicht feststellen können.

Angesichts dieser Aussagen plädierte der Vertreter der Staatsanwaltschaft auf Freispruch – wie auch der Verteidiger des 35-Jährigen, der bisher auch keine Vorstrafen hat. Das Schöffengericht folgte der Forderung: „Es gibt auch nicht ansatzweise einen Hinweis auf den Raub“, sagte Amtsrichterin Rohe.

Von Antje Bismark