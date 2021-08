Burgdorf/Lehrte/Sehnde/Uetze

Wie kommen Menschen gut durch eine Krise? Welche Faktoren helfen, schwierige Lebensumstände zu meistern und gestärkt nach einem privaten oder beruflichen Bruch weiterzumachen? Was steckt hinter dem Begriff Resilienz, der psychischen Fähigkeit, um Stress, Krisen und belastende Lebenssituationen erfolgreich zu bewältigen? Seit einigen Monaten bietet die Frauenberatung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) dazu Onlinevorträge an. Referentin ist Edith Ahmann, Heilpraktikerin und Geschäftsführerin des Frauen- und Mädchengesundheitszentrums Region Hannover.

Edith Ahrmann hält einen Online-Vortrag zum Thema „Resilienz – Unsere seelische Widerstandsfähigkeit“ am Weltfrauentag. Quelle: privat

Sie wird in dem Onlinevortrag am Montag, 6. September, ab 18 Uhr individuelle Modelle zum Erlernen und zum Ausbau der Resilienz vorstellen. „Erstmal müssen wir verstehen, was Resilienz ist und wie sie gebildet wird. danach können wir lernen, welche Faktoren für sie eine wichtige Rolle spielen, und dann beginnen wir zu üben“, erklärt Ahmann.

Die Veranstaltung findet online über Zoom statt. Anmelden können sich Interessierte mit Namen und Adresse per E-Mail an frauenberatung@awo-hannover.de bis Sonntag, 5. September. Der Zugangslink wird ebenfalls per E-Mail verschickt. Telefonisch ist die AWO-Frauenberatung unter der Nummer (05132) 823434 zu erreichen.

Von dt/bis