Burgdorf

„Der Druck auf die Frauen wächst in der Pandemie zusätzlich“: Diese Bilanz zieht Kirchenkreissozialarbeiterin Imke Fronia, die seit mehr als drei Monaten die Konfliktberatung für ungewollt schwangere Frauen übernommen hat. Sie beobachte zunehmend, dass Frauen in dieser Situation unter mehrfachem Druck stehen.

Oft gibt es eine unstete Betreuungssituation der Kinder, Homeoffice oder Kurzarbeit, die Sorge um die Gesundheit der Familie und der Eltern, viele Veränderungen, die erfolgreich bewältigt werden wollen. Kommt dann noch eine ungewollte Schwangerschaft dazu, ist der Bewältigungshaushalt schnell überlastet. Fronia appelliert gerade dann an Betroffene, das Angebot der Beratungsstellen zeitnah in Anspruch zu nehmen, zu sprechen und sich über Möglichkeiten zu informieren. „Wir bieten unsere Sprechstunden weiterhin an, coronakonform in den Büros oder digital“, sagt Fronia.

Anzeige

Frauen rechnen nicht mehr mit erneuter Schwangerschaft

Ihrer Erfahrung nach nutzen ältere Frauen in der Pandemie die Konfliktberatung häufiger. „Sie befinden sich in den Wechseljahren und rechnen oft nicht mehr damit, schwanger zu werden“, nennt die Sozialarbeiterin einen Grund. Bis sie die Anzeichen der Schwangerschaft wahrnähmen, gerade auch in den beschriebenen Wirren und den vielfältigen Veränderungen dieser Tage, vergehe oft wertvolle Zeit, die für Überlegungen zu den Möglichkeiten der eigenen Zukunft gut genutzt werden könne.

„Viele Familien haben zu diesem Zeitpunkt, also jenseits der 40, die Nachwuchsplanung abgeschlossen“, sagt Fronia. Dann mache es Angst, über ein weiteres Kind nachzudenken, gerade auch in finanziell unsicheren Zeiten, in denen auch die Sorge zum Beispiel vor einem Jobverlust wieder näher ist.

Beratung geht in der Pandemie weiter

Und noch eine Beobachtung habe sie gemacht: Sehr oft setzten sich die Frauen allein mit ihrer Situation auseinander, was wiederum den Druck verstärke. Wenn eine Frau dann noch zeitgleich von Quarantäne oder gar von einer Covid-19 Erkrankung betroffen sei, verschärfe sich die ohnehin schwierige Situation. Fronia macht gerade auch diesen Frauen Mut, sich frühzeitig zu melden. Selbst in Zeiten von Quarantäne oder einer Corona-Erkrankung gebe es technische Möglichkeiten, eine Beratung zu führen, zum Beispiel in einem datensicheren Videoverfahren. „Wir nutzen ausschließlich Programme, die dies ermöglichen“, betont Fronia.

Alle Mitarbeiter unterlägen zudem der Schweigepflicht, sagt sie und fügt hinzu, die Beratung sei für die Frauen kostenlos und stehe ihnen unabhängig von Religionszugehörigkeit und Nationalität offen. „Wir führen die Gespräche ergebnisoffen in einem Prozess, sodass die Frau am Ende für sich entscheidet“, sagt sie.

Die Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung im Haus der Diakonie, Schillerslager Straße 9, ist erreichbar unter Telefon (05136) 897320. Sie richtet sich an alle Frauen der vier Kirchenkreiskommunen Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze. Die evangelische Position in der Schwangerschaftskonfliktberatung ist seit 1989 vom Motto „Mit der Frau und nicht gegen sie“ charakterisiert.

Lesen Sie auch

Von Antje Bismark