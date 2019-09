Burgdorf

Seit 100 Jahren gibt es Volkshochschulen in Deutschland – ein Grund für die VHS Ostkreis Hannover, gleich mehrere Premieren zu wagen. So hatte die Einrichtung für Freitagabend erstmals zu einer Langen Nacht der VHS mit unterschiedlichen Mini-Kursen zum Ausprobieren eingeladen. Zudem bietet sie zum ersten Mal in diesem Jahr den Teilnehmern an, sich über einen Livestream an einer Veranstaltung in einer der anderen Kommune zu beteiligen.

„Der 100. Geburtstag ist für uns ein wichtiger Anlass, an die Entwicklung zurückzudenken“, begründet VHS-Geschäftsführerin Elke Vaihinger die Teilnahme an der Langen Nacht. Zugleich könne die Einrichtung auf diese Weise auch die neuen Räume an der Burgdorfer Bergstraße vorstellen, wobei der Standort nur einer von den fünf Kommunen ist, die sich im VHS-Ostkreis Verbund zusammengeschlossen haben. Neben Burgdorf zählen auch Isernhagen, Lehrte, Sehnde und Uetze dazu. Insgesamt besuchten im vergangenen Jahr knapp 12.000 Teilnehmer die gut 33.000 Unterrichtsstunden. Im laufenden Semester gibt es mehr als 650 Kurse.

Einige Angebote gehören längst zu den Evergreens, sagt Vaihinger und nennt als Beispiel den VHS-Kurs „Ölmalerei für Fortgeschrittene“, dessen Teilnehmer unter dem Titel „Neue Werke von Van Gogh & Co“ zur Langen Nacht eine Ausstellung gestalteten. „Seit fast 25 Jahren kommt die Gruppe zusammen, durchaus in wechselnder Besetzung, aber immer mit einem konstant festen Kern“, sagt die Geschäftsführerin.

Auf ihre Idee geht ein weiteres Angebot zurück, dessen Wurzeln in Isernhagen liegen. Vor mehr als 20 Jahren gründete sie den Frauenarbeitskreis, dessen Mitgliedern sie im laufenden Semester unterschiedliche Referenten und Themen für das nächste Semester vorschlägt. Der Kreis stellt sich sein eigenes Programm zusammen – ein Konzept, das aufgeht. Denn aus dem Einzelangebot haben sich neun Gruppen gebildet, an jedem der fünf Standorte mindestens eine. Ihnen steht inzwischen ein Katalog von 250 Referaten von Kunsthistorie über Gesundheit bis Politik in Syrien zur Verfügung.

Dass nichts so beständig wie der Wandel sei, lasse sich auch an anderen Programmangeboten ablesen, sagt Vaihinger. So stelle der Bereich der Sprachen einen Garant für viele Teilnehmer dar, doch immer wieder gebe es Änderungen: So bietet die VHS ab diesem Semester auch Japanisch an, allein zur kostenfreien Schnupperstunde meldeten sich 17 Interessierte an. „Zehn belegen den neuen Kurs“, sagt Vaihinger, zufrieden mit der Entwicklung.

Reagieren müsse das Team beispielsweise auch auf die Nachfrage bei den Computer-Seminaren: „Heutzutage finden die PC-Grundkurse kaum noch eine Nachfrage, weil viele Menschen bereits die Grundlagen beherrschen. Sie wünschen sich stattdessen ein spezialisiertes Angebot.“ Darauf reagiere die VHS ebenso wie auf aktuelle Entwicklungen, darunter Vorträge über Internetkriminalität. Als einen Vorteil sieht Vaihinger dabei an, dass inzwischen auch jüngere Referenten unterrichteten: „Sie bringen neue Ideen mit und ziehen dabei gleichzeitig auch jüngere Teilnehmer an.“

Dass der digitale Wandel zum 100-Jährigen längst auch zum Alltag der VHS gehöre, zeige sich an konkreten Angeboten: Im Bereich der politischen Bildung finden sich zwei Onlinekurse – einmal zu Rechtspopulismus und einmal zum Klimawandel. Die Teilnehmer gelangen an den Vortragsabenden über einen Link in einen Livestream in einer anderen Kommune, können zuhören und mitdiskutieren. „Der Vorteil ist, dass wir auf diese Weise spannende Veranstaltungen anbieten, die wir uns sonst preislich gar nicht leisten können“, sagt Vaihinger. So liege die Gebühr bei 5 Euro, noch. Denn die Bundesregierung diskutiert einmal mehr darüber, VHS-Kurse mit der Mehrwertsteuer zu belegen.

„Noch laufen die Gespräche unseres Verbandes mit dem Bundesfinanzministerium“, sagt die Geschäftsführerin. Sie hoffe auf eine grundsätzliche Entscheidung, die Kurse differenziert betrachte.

Petra Matthaei (links) leitet den Kurs "Ölmalerei für Fortgeschrittene", der bereits seit den 1980-er Jahren von der VHS angeboten wird. Geschäftsführerin Elke Vaihinger dankt für die Treue - und für die Unterstützung mit der Ausstellung. Quelle: Antje Bismark

