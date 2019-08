Burgdorf/Lehrte

Horror-, Musik-, Liebes- und Animationsfilme werden in der Neuen Schauburg in Burgdorf und im Anderen Kino in Lehrte ab Donnerstag gezeigt. Höhepunkte sind Danny Boyles „Yesterday“, der Musicalfilm „Vox Lux“ mit Nathalie Portman in der Hauptrolle und ein Liebesfilm um zwei schwerkranke Jugendliche.

Yesterday.Musical/Komödie (ohne Alterseinschränkung).

Was wäre, wenn sich niemand mehr an den größten Hit der Beatles „All You Need Is Love“ erinnern würde? Auf dieser Frage gründet Oscarpreisträger Danny Boyle seinen Film „Yesterday“. Nur einer erinnert sich noch an die Hits der Swinging Sixties und die legendären Pilzköpfe. Es ist ein unbedeutender britischer Musiker ( Himesh Patel). Erst als der Singer-Songwriter Ed Sheeran auf den letzten Beatles-Fan aufmerksam wird, beginnt eine grandiose Tour, die allen Beteiligten bald über den Kopf wächst. Die Musical-Komödie ist eine Liebeserklärung an die Musik der größten Popband aller Zeiten.

Neue Schauburg in Burgdorf, Do, Sa, Di 20 Uhr, Fr 18.45 Uhr.

Die Drei !!!. Kinder- und Abenteuerfilm (ohne Alterseinschränkung)

In der ersten Kinoverfilmung werden die drei jungen Detektivinnen Franzi, Kim und Marie vor eine knifflige Aufgabe gestellt. Als die drei in den Sommerferien an einem Theaterprojekt teilnehmen, geschehen seltsame Dinge bei der Probe. Eigentlich soll unter der Leitung des schrulligen Robert Wilhelms ( Jürgen Vogel) die wundervolle Geschichte von „ Peter Pan“ aufgeführt werden. Doch die Proben werden immer wieder von eigenartigen Geräuschen und gruseligen Vorfällen gestört. Dann erscheint eine Drohbotschaft auf einem Schminkspiegel. Wer steckt hinter dem gefährlichen Spuk?

Neue Schauburg in Burgdorf, Fr 16.30 Uhr, Sa und So, 17.15 Uhr.

Ein Becken voller Männer. Komödie (freigegeben ab 6 Jahren)

Die französische Komödie nähert sich dem Thema Midlife-Crisis mit viel Witz und einem angemessenen Schuss Häme. Eine Gruppe Männer im besten Alter und jeder davon mitten in einer handfesten Lebenskrise: Was liegt da näher, als kurzerhand das erste männliche Synchronschwimmteam ihrer lokalen Badeanstalt zu gründen? Mit Badehose und Schwimmhaube wollen sie es mit den eigenen Problemen und der internationalen Konkurrenz im Wasserballett aufnehmen.

Neue Schauburg Burgdorf, So 20 Uhr.

Pets 2, Animationsfilm (keine Alterseinschränkung)

Im Teil zwei des Animationsfilms Pets warten auf Max und seine Freunde neue Herausforderungen. Die tierischen Mitbewohner gehen diesmal nicht nur ihrem geheimen, turbulenten Leben nach, sobald sich die Haustür hinter Herrchen und Frauchen geschlossen hat. Im neuesten Abenteuer wird der Alltag von Max & Co. durcheinandergewirbelt, als plötzlich ein kleines Menschenbaby behütet werden muss ... Und das nicht nur in der tosenden Großstadt, sondern auch beim Familienurlaub auf dem Land, wo unerwartet völlig neue Gefahren an jeder Ecke lauern.

Neue Schauburg Burgdorf, So 15 Uhr, Mi 17.30 Uhr.

Drei Schritte zu Dir. Liebesfilm/Drama (freigegeben ab 6 Jahren)

Die Zuschauer erwartet ein berührender Film über zwei an Mukoviszidose erkrankte Jugendliche, die sich verlieben. Doch aufgrund ihrer Krankheit dürfen sie sich nicht nahe kommen. Mit dem Smartphone in der Hand und fleißig am Tippen sieht die 17-jährige Stella ( Haley Lu Richardson) auf den ersten Blick wie ein ganz normaler Teenager aus. Doch dem ist nicht so, denn die junge Frau leidet seit ihrer Kindheit an Mukoviszidose. Stella richtet ihr Leben penibel auf ihren Therapieplan aus. Eines Tages lernt sie den ebenfalls an Mukoviszidose erkrankten Jugendlichen Will ( Cole Sprouse) kennen. Im Gegensatz zu Stella gibt der rebellische Will wenig auf seine Therapie und versucht, den strengen Krankenhausregeln zu entfliehen.

Neue Schauburg Burgdorf, Mi 20 Uhr.

Vox Lux. Drama/Musical (freigegeben ab 12 Jahren)

In seinem neuen Film „Vox Lux“ erzählt Regisseur Brady Corbet vom Aufstieg, vom Fall und dem möglichen Comeback der Popsängerin Celeste. Als 15-Jährige (Raffey Cassidy) überlebt Celeste einen Amoklauf an ihrer Schule. Ein herzzerreißendes Lied, das sie am Grab ihrer Schulkameraden singt, macht das junge Mädchen über Nacht im ganzen Land bekannt. Es ist der Beginn ihres kometenhaften Aufstiegs zu einer Popdiva. Doch mit den Jahren kommen die Probleme, die das Leben Celestes – jetzt gespielt von Oscarpreisträgerin Nathalie Portman – überschatten. Gelingt ihr mit ihren neuen Album „Vox Lux“ die Rückkehr auf die Erfolgsspur?

Das Andere Kino Lehrte, Do, Mo, Di 20 Uhr.

High Live. Horrorfilm/Science Fiction (freigegeben ab 16 Jahre)

Ein Horrortrip durchs Weltall erwartet die Besucher in dieser französischen, deutschen, britischen und polnischen Gemeinschaftsproduktion aus dem Jahr 2018: In den Weiten des Weltalls, weit entfernt von unserem Sonnensystem leben Monte ( Robert Pattinson) und seine Tochter Willow ( Jessie Ross) gemeinsam auf einem Raumschiff. Vor einiger Zeit bestand die Besatzung des Raumschiffs noch aus vielen anderen verurteilten Schwerverbrechern, die sich mit der gefährlichen Mission von ihren Strafen freikauften. Mit Experimenten wurden sie von der wahnsinnigen Wissenschaftlerin Dibs ( Juliette Binoche) gequält, bei denen bis auf Monte und Willow alle ums Leben kamen. Nun sind die beiden die letzten Überlebenden der Crew und nähern sich in völliger Isolation ihrem letzten unausweichlichen Ziel: einem schwarzen Loch.

Das Andere Kino Lehrte, So 20 Uhr.

Annabelle 3.Horrorfilm (freigegeben ab 16 Jahre)

Die Geschichte um die Horror-Puppe Annabelle geht in die dritte Runde. Diesmal hat sie es auf die zehnjährige Tochter der Dämonologen-Familie Warren abgesehen.

Neue Schauburg Burgdorf, Fr 21.30 Uhr

Von Anette Wulf-Dettmer