Lehrte

Am Klinikum an der Manskestraße herrscht seit Anfang dieser Woche der Ausnahmezustand. Weil 22 Patientinnen und Patienten sowie neun Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet wurden, werden vorerst keine Neuzugänge aufgenommen. Untersuchungen und Operationen wurden abgesagt. Jetzt müssen alle betroffenen Stationen umfangreich desinfiziert werden. Erst in zwei Wochen könne möglicherweise wieder Normalbetrieb im Lehrter Krankenhaus herrschen, heißt es seitens des Klinikums Region Hannover (KRH).

Nach Angaben von KRH-Sprecher Steffen Ellerhoff geht der massive Corona-Ausbruch auf zwei Patienten zurück, die in unterschiedlichen Bereichen untergebracht waren und die unabhängig voneinander für die Ausbreitung des Virus gesorgt haben. „Beide waren bei der Aufnahme negativ getestet worden und hatten keine Corona-Symptomatik“, versichert Ellerhoff. Während des stationären Aufenthalts habe man dann aber die Infektion bei beiden festgestellt.

Alle Infizierten sind in Quarantäne

Was folgte, war die Nachverfolgung aller Kontakte der beiden Infizierten sowie umfangreiche Tests, welche die insgesamt 31 positiven Ergebnissen ergaben. Die stationäre Aufnahme neuer Patienten sei am Montag gestoppt worden, sagt der Sprecher. Alle Infizierten mussten sich in Quarantäne begeben. So bald wie möglich und medizinisch vertretbar würden nun alle Patientinnen und Patienten mit entsprechenden Vorgaben nach Hause entlassen. Danach folge die desinfizierende Grundreinigung der Klinik. Erst wenn diese stations- und bereichsweise abgeschlossen ist, werde man schrittweise wieder neue Patienten an der Manskestraße aufnehmen können, erläutert Ellerhof.

Um das Prozedere möglichst schnell über die Bühne zu bekommen, werden nun einzelne Stationen zunächst zusammengelegt. Alle Patientinnen und Patienten, die von der Absage einer Untersuchung oder einer Operation betroffen sind, seien bereits informiert, sagt der KRH-Sprecher. Das weitere Vorgehen bei der Behandlung werde individuell abgestimmt. Dazu gehört auch die mögliche Einweisung in andere Kliniken der Region. Grundsätzlich sei die Anzahl der einbestellten Patientinnen und Patienten aber schon vor dem massiven Corona-Ausbruch deutlich reduziert gewesen. Besuche von Angehörigen oder Freunden sind seit dem 16. Dezember in allen Häusern des KRH nicht mehr möglich. Ausnahmen zu dieser Regel sind nur in palliativmedizinischen Situationen gestattet.

Ist die Virusmutante B.1.1.7 im Spiel?

Auch im KRH Klinikum in Neustadt war es unlängst zu einem massiven Corona-Ausbruch gekommen – nahezu zeitgleich mit dem ersten Auftreten der Virusmutante B.1.1.7 in der Stadt. Ob auch im Lehrter Klinikum die Mutation des Erregers im Spiel ist, ist noch offen. „Die Sequenzierungen dazu laufen, Ergebnisse haben wir noch nicht“, sagt Ellerhoff. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass auch unter den 31 in Lehrte Infizierten das Virus B.1.1.7 nachgewiesen werde.

Der Sprecher betont zudem, dass im Verlauf der Pandemie immer wieder Krankenhäuser in ganz Deutschland von Ausbrüchen betroffen gewesen seien. Bereits beim Nachweis von Sars-CoV-2 in einem einzigen Fall auf einer Station eines Krankenhauses werde ein komplexes Schutzsystem in Gang gesetzt. Dieses habe das KRH auch immer wieder nachgesteuert und standardisiert. Dazu zählten wiederholte Testungen alle Patientinnen und Patienten sowie der Beschäftigten in den betroffenen Bereichen. Positiv getestete Patienten werden auf Corona-Stationen verlegt, Verlegungen auf andere Stationen indes gestoppt. Ebenso gelten strenge Quarantäneregeln für die nach Hause geschickten Beschäftigten und deren Kontaktpersonen.

Von Achim Gückel