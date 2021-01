Ahlten

Das Seniorenheim Im Wiesengrund in Lehrte-Ahlten ist von der Corona-Pandemie schwer getroffen. Die Zahl der Infizierten hat sich innerhalb weniger Tage um zwölf auf nun insgesamt 33 erhöht, ein Bewohner verstarb mit oder durch das Virus im Krankenhaus.

Nach Angaben von Regionssprecher Christoph Borschel wurden am Mittwoch 23 Bewohner und zehn Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Bisher gebe es bei den aktuell Infizierten keine schweren Verläufe, sagt Christian Döring, Geschäftsführer der Seniorenwerk GmbH, zu der auch das Heim in Ahlten zählt. „Wir sind froh, dass es allen soweit gut geht“, sagt der Geschäftsführer.

Erste Infektionen schon vor knapp zwei Wochen

Vor knapp zwei Wochen gab es den ersten Corona-Infizierten in dem Haus. Ein Betreuer von Senioren hatte danach dem Heim vorgeworfen, die Infektionen verschleiern zu wollen. Das hatte das Heim mit Nachdruck zurückgewiesen.

Um weitere Infektionen zu vermeiden, gelten nun strenge Hygienevorschriften in dem Haus in Ahlten. Die 105 Bewohner sollen sich nahezu ausschließlich in ihren Zimmern aufhalten, die positiv Getesteten sind zudem in Quarantäne. Besuche sind nur in Ausnahmefällen etwa bei palliativ versorgten Bewohnern erlaubt. „Jeder Besucher wird getestet“, so Geschäftsführer Döring. Auch die 80 Mitarbeiter müssten sich nun täglich vor Dienstantritt einem Schnelltest unterziehen. Döring ist froh, dass am Freitag die ersten Fachkräfte aus der Quarantäne entlassen werden und wieder arbeiten können. Bislang habe man die Situation weitestgehend ohne Fremdpersonal stemmen können. Nur ein Mitarbeiter vom Nachbarseniorenheim in Bemerode helfe momentan in Ahlten aus.

Von Patricia Oswald-Kipper