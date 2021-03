Burgdorf/Lehrte/Sehnde/Uetze

Mit einem Plädoyer fürs Schnelltesten, für das Durchhalten in der Pandemie und für das Impfen, wenn genug Vakzine vorhanden sind, richten sich jetzt die vier Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) aus Burgdorf, Frank Prüße (CDU) aus Lehrte, Olaf Kruse (SPD) aus Sehnde und Werner Backeberg (SPD)aus Uetze an ihre Bürger.

„Wir Bürgermeister sind uns sehr bewusst, dass all diese Einschränkungen ein schmerzhafter Verzicht auf lieb gewonnene Gewohnheiten und eine Einschränkung unserer selbstverständlichen Freiheitsrechte sind“, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Brief mit Verweis darauf, dass Lockerungen im privaten Bereich angesichts der hohen Inzidenzen ebenso wenig denkbar seien wie normales Einkaufen, Normalbetrieb in Kitas oder Schulen.

Ost-Kommunen der Region verzeichnen hohe Inzidenzen

Bereits im vergangenen Jahr hätten sich die vier Verwaltungschefs in einem offenen Brief geäußert, sagt Pollehn auf Anfrage. Seinen Angaben zufolge stimmt das Quartett im Osten der Region auch jenseits der Pandemie regelmäßig die Arbeit der Verwaltungen aufeinander ab. Nun sei die Lage folgende: „In allen Kommunen gab es in den vergangenen Tagen viele Neuinfektionen und damit hohe Inzidenzwerte zu verzeichnen“, fügt der Burgdorfer hinzu. Deshalb hätten sich die Politiker nun zu einer Neuauflage des offenen Briefs entschieden, um den Menschen Mut zum Durchhalten zu machen.

In allen Kommunen, so heißt es in dem Schreiben, seien Angebote für einen wöchentlichen kostenlosen Schnelltest gestartet, weitere sollen folgen. „Nutzen Sie die Möglichkeiten, sich testen zu lassen – auch wenn wir alle weiter vorsichtig sein müssen, denn die Schnell- oder Selbsttests sind maximal zwölf Stunden aussagekräftig“, appellieren die Bürgermeister an ihre Mitmenschen. Zudem seien Tests in Kitas und Schulen für Kinder und Jugendliche, Mitarbeiter, Erzieher und Lehrer vorgesehen. „Sie können helfen, Infektionen schnell zu entdecken und einzudämmen.“

„Wir hoffen gemeinsam, dass nach Ostern genug Impfstoff vorhanden ist“

Zugleich werben die Bürgermeister dafür, nicht nachlässig zu werden beim Abstandhalten, Maskentragen und dem Desinfizieren der Hände. Und: „Wir alle sind gefordert, unsere persönlichen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Das gilt, so schwer es uns auch fallen mag, auch für die vor uns liegenden Ostertage und Osterferien.“ Denn letztlich müssten jetzt alle abwarten, dass die begonnene Impfkampagne an Fahrt gewinne. „Wir hoffen gemeinsam mit Ihnen, dass nach Ostern genug Impfstoff vorhanden ist, sodass die niedergelassenen Ärzte, unsere Ärzte vor Ort, mit dem Impfen beginnen können.“ Denn erst, wenn deutlich mehr als die Hälfte der Bevölkerung geimpft sei, gebe es Wege zurück in die Normalität. Schon jetzt laufe die Abfrage für den Beginn der Impfkampagne in den Kitas und Schulen, erste Termine seien in Vorbereitung.

Die Verwaltungschefs beenden ihren Brief, den sie nach Aussage Kruses auf den kommunalen Homepages veröffentlichen wollen, damit, dass sie all jenen danken, die auf sich und ihre Mitmenschen achten und damit helfen, die Inzidenzen zu drücken – und hoffentlich bald das Coronavirus einzudämmen.

Von Antje Bismark