Vereinsaustritte wegen fehlenden Sportangebots, Einnahmeausfälle wegen gestrichener Veranstaltungen: Unter der Corona-Pandemie leiden auch in Lehrte manche Vereine. Für sie hat der Rat der Stadt vor den Sommerferien einen 50.000-Euro-Hilfsfonds aufgelegt. Doch was gut gemeint war, droht jetzt in schlimme Verärgerung abzugleiten. Vereinsvertreter nennen das Antragsverfahren „bürokratisch“ und sind erbost darüber, dass die Stadtverwaltung die Zuschussanträge teils radikal zusammengestrichen hat. Der Sportausschuss will wegen des Themas nun sogar eine Sondersitzung einlegen.

Hilfe sollen jene Vereine bekommen, die von März bis Juni finanziell nachweislich unter den Folgen von Corona gelitten oder überproportional viele Mitglieder verloren haben. Bis zum 15. September hatten die Klubs Zeit, den entsprechenden Antrag zu stellen. Bis Anfang September war noch kein einziger gestellt. Schließlich schnellte die Zahl noch auf neun hoch. Die Summe, um die diese Vereine baten, lag bei zusammen etwa 72.000 Euro. Allein der Lehrter SV, größter Verein der Stadt, machte Einnahmeausfälle von 34.300 Euro geltend – unter anderem wegen ausbleibender Förderung für die gestrichene Nachmittagsbetreuung an Schulen und wegen gestrichener Sportkurse.

Vier Anträge aussortiert, fünf gekürzt

Die Stadtverwaltung prüfte die Anträge, sortierte vier ganz aus, weil dort unter anderem Kosten geltend gemacht wurden, die nicht in den Förderzeitraum bis Juni fallen. Die übrigen fünf strich die Verwaltung radikal zusammen, sodass schließlich nur rund 10.000 Euro bewilligt wurden. Beim Lehrter SV etwa sollen statt 34.300 Euro unter dem Strich nur 78,63 Euro herauskommen.

Dabei rechnete die Verwaltung auch eine andere vom Rat wegen Corona beschlossene Hilfe für die Vereine gegen – den Wegfall von Hallennutzungsgebühren. Mietausfälle für VHS-Kurse, wie vom DRK beantragt, könnten ausgeglichen werden, wenn die Kurse nachgeholt würden. Und von den Vereinen kalkulierte Spenden bei Veranstaltungen seien variabel und daher nicht in der beantragten Höhe zu erstatten.

Beim Lehrter SV komme außerdem das Land für die ausbleibenden Einnahmen aus der Kooperation mit den Schulen auf, heißt es vonseiten der Stadt. Ralf Thomas, Geschäftsführer beim Lehrter SV, zeigte sich irritiert über das Verfahren, die nicht erhobenen Hallengebühren auf die beantragten Hilfen anzurechnen. „Das ist bedauernswert“, sagte er, lobte den Hilfsfonds grundsätzlich aber als „super Idee“. Doch bei der Begutachtung der Anträge seien Fehler gemacht worden. Dem Lehrter SV etwa habe das Land die ausbleibenden Einnahmen aus der Kooperation mit Schulen keineswegs erstattet.

Besonders hart trifft es die TSG Ahlten

Besonders hart von den Streichungen betroffen ist die TSG Ahlten. Sie wollte gut 11.000 Euro haben, unter anderem wegen Einnahmeausfällen bei der Eigenbewirtschaftung des Tennishauses. Für das Tennishaus hätte die TSG auch bei der NBank Förderung beantragen können, argumentiert die Stadtverwaltung. Daher könne man keine Zuwendung gewähren. Der gesamte Antrag der TSG wurde auf null gesetzt.

Corona-Sportfonds in Lehrte: Um diese Summen geht es Lehrtes Vereine sollen finanzielle Hilfe bei der Überwindung von Corona-Folgen bekommen. Doch von der Antragssumme von gut 72.000 Euro bleiben nur noch 10.000 Euro übrig. Die Vereine im Überblick: Der Gesangsverein Doppelherz hatte 1000 Euro beantragt, die Verwaltung hat den Antrag abgelehnt. Der SV Yurdumspor Lehrte hatte 524,21 Euro beantragt, die Verwaltung hat den Antrag abgelehnt. Das Haus der Vereine Sievershausen hatte 1250 Euro beantragt, die Verwaltung hat den Antrag abgelehnt. Die TSG Ahlten hatte 11.283,38 Euro, die Verwaltung hat den Antrag abgelehnt. Das DRK Lehrte hatte 8920 Euro beantragt und soll 3700 Euro bekommen. Der Lehrter SV hatte 34.308,38 Euro beantragt und soll 78,63 Euro bekommen. Die Ahltener Musikanten hatten 4800 Euro beantragt und sollen 1000 Euro bekommen. Der Verein Pferdehilfe Hufeisen hatte 8650,68 Euro beantragt und soll 4565,46 Euro bekommen. Der Tanzkreis Lehrte hatte 1424 Euro beantragt und soll 656 Euro bekommen.

Nun herrscht bei den Verantwortlichen in den Vereinen eine Mischung aus Verwunderung und Verärgerung. Einige machten ihrer Gefühlslage in einer Sitzung des Sportausschusses Luft. Bernhard Hebbelmann, Vorsitzender der TSG Ahlten, bemängelte unter anderem die Komplexität des Zuschussantrags. Sechs bis acht Stunden habe man an dem 28 Seiten umfassenden Papier gearbeitet. „Viele Vereine haben sich den Antrag nur angesehen und dann gleich wieder zugeklappt“, sagte er. Einen Antrag auf Förderung bei der NBank habe man nur bis Ende Mai stellen können, das letztlich aber nicht gemacht. Daraus könne man der TSG nun keinen Strick drehen.

Gute Idee, kompliziert umgesetzt

„Kompliziert und bürokratisch“ nannte auch Ulf Meldau, Chef des SV 06 Lehrte, das Antragsverfahren, welches nach dem Willen der Politik eigentlich einfach sein sollte. Daher habe sich sein Club gar nicht erst darauf eingelassen.

„Die Kriterien für die Förderung sollten kurz und knapp sein. Aber man muss nun jeden Einzelfall sehen“, verteidigte Lehrtes Erster Stadtrat Uwe Bee das Vorgehen der Verwaltung. Man müsse doppelte Förderungen vermeiden. Letztlich habe aber der Rat der Stadt das Recht, über jeden einzelnen Förderantrag zu entscheiden.

Thema ist auf November vertagt

Die Politiker im Sportausschuss, die die Berechnungen der Verwaltung erst am Abend vor ihrer Sitzung erhalten hatten, entschieden zunächst einmal nicht, sondern vertagten das Thema auf eine Sondersitzung Anfang November. Bis dahin soll die Verwaltung die ganze Sache neu prüfen und alternative Rechnungen anstellen.

Ausschussvorsitzender Burkhard Hoppe ( SPD) übte unterdessen bereits Kritik an den bisherigen Berechnungen aus dem Rathaus. Dass etwa die erlassenen Nutzungsgebühren für die Sportstätten auf die Fördersumme gegengerechnet werden, habe „er nie so verstanden“. Marcel Haak ( CDU) nannte das Vorgehen der Verwaltung „befremdlich“. Hinter der Idee für den Corona-Hilfsfonds habe „eine andere Idee gestanden“, sagte er.

