Sievershausen

Für wenige Stunden hatte die Region Hannover nicht nur ein zentrales Impfzentrum zur Verabreichung der Corona-Impfstoffe auf dem Messegelände, sondern noch ein zweites in Sievershausen. Am Sonnabendvormittag hatte die Gemeinschaftspraxis Sauer/Eichler eine Reihe von Patientinnen und Patienten in das Vereinsheim des TSV 03 Sievershausen gebeten, um dort Corona-Impfungen zu verabreichen. Insgesamt 60 Menschen von der Praxiswarteliste konnten auf diese Weise eines der begehrten Vakzine erhalten.

Nicole Gerlach (rechts) nimmt auf dem Parkplatz des TSV-Vereinsheims von Meret Schwarze den Impfstoff entgegen. Quelle: Michael Schütz

Während andere Praxen in ihren eigenen Räumen impfen, ist die Sievershäuser Praxis in das Vereinsheim ausgewichen, um mehr Spritzen zu verabreichen. „Das Telefon hat nicht mehr stillgestanden“, sagte Birte Eichler die Aktion. „Mittlerweile stehen 500 Personen auf der Warteliste.“ Die Allgemeinmedizinerin hatte ein Team mit der Ärztin in Weiterbildung, Nicole Gerlach, und vier medizinisch-technischen Assistentinnen aus der Praxis gebildet, um die Wochenendimpfungen zu übernehmen. „Hier kann man die Logistik besser organisieren“, so die Ärztin. „Und die Abstände sind besser einzuhalten.“ Auf diese Weise könne mehr geimpft werden.

„Massive Impfwünsche“ in der Praxis

Der Wegfall der Priorisierung vor einer Woche habe allerdings nicht zu einer Häufung der Anrufe geführt, sagte Eichler. Trotzdem habe es auch schon davor „massive Impfwünsche“ gegeben, wie sie es ausdrückte. Patientinnen und Patienten seien in die Praxis gekommen und hätten eine Impfung haben wollen. „Unsere Arzthelferinnen haben da sehr viel Redeeinsatz leisten müssen.“

Am Sonnabend setzte das Team im Schmiedeweg ausschließlich den Impfstoff von Johnson & Johnson ein. Wie Astrazeneca hatte dieser Vektorimpfstoff durch Berichte von plötzlich auftretenden Nebenwirkungen Vorbehalte ausgelöst. „Bei uns sind viele pragmatisch“, sagt Eichler. Es helfe zudem, dass die Menschen zu ihrem Hausarzt oder der Hausärztin mehr Vertrauen hätten als beim Besuch im Impfzentrum der Region Hannover, sagte Kollegin Gerlach. „Wir kennen unsere Patientinnen und Patienten und wissen, ob sie gerade andere Impfungen oder Operationen hatten.“

Der leicht verderbliche Impfstoff von Johnson & Johnson liegt bereit. Quelle: Michael Schütz

Dieses Vertrauen habe auch bei ihm den Ausschlag gegeben, sich impfen zu lassen, sagte Thomas Rahmsdorf. Der Hämelerwalder hatte im Vorfeld im Freundes- und Bekanntenkreis unterschiedliche Informationen zu den Vektorimpfstoffen gehört. „Aber es wird zu viel zerredet“, kommentierte er die Diskussionen. Vor allem war der 53-Jährige froh, dass man bei Johnson & Johnson schon mit einem Stich vollständigen Impfschutz bekommt.

Das Vereinsheim des TSV 03 Sievershausen verwandelt sich für einen Vormittag in ein Impfzentrum. Quelle: Michael Schütz

„Schlimmer ist das auch nicht“

Die Arpkerin Martina Wenzlaff war ebenfalls froh, zu ihrer Hausärztin nach Sievershausen fahren zu können. „Eine Fahrt nach Laatzen dauert mit den Öffis anderthalb Stunden.“ Bedenken wegen des Impfstoffs habe sie nicht. „Schlimmer als andere Impfungen ist das auch nicht.“

Die letzte Aktion dieser Art wird es nicht gewesen sein. „Der TSV hat uns mehrere Termine angeboten“, zeigte sich Eichler erfreut. Also wird sich das Vereinsheim in absehbarer Zeit wieder in ein Impfzentrum verwandeln.

Von Michael Schütz