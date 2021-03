Uetze

Acht Neuinfektionen seit Montag und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 175: Das ist die Corona-Lage in der Gemeinde Uetze am Mittwoch, 10. März. Der I-Wert liegt damit den dritten Tag in Folge weiter über der 100er-Marke – nach 136,1 am Montag und 140,9 am Dienstag. Auch regionsweit steigt die Inzidenz weiter an. Am Mittwoch liegt sie laut Landesgesundheitsamt bei 121,1.

Lockerungen der Corona-Auflagen sind deshalb in keiner der 21 Regionskommunen möglich. Die Geschäfte bleiben bis auf wenige Ausnahmen geschlossen. In den Kitas gibt es nach wie vor nur eine Notbetreuung. Im Schneckenhaus in Hänigsen musste jetzt eine Notbetreuungsgruppe wegen eines akuten Corona-Falls in Quarantäne geschickt werden. Die Krippe Schneckenhäuschen in Hänigsen ist komplett geschlossen, dort war eine Mitarbeiterin positiv auf das Virus getestet worden.

Wechsel Präsenzunterricht und Homeschooling

Präsenzunterricht im Wechsel mit Homeschooling gibt es nur in den Grundschulen und für die Abschlussklassen des Gymnasiums und der Aurelia-Wald-Gesamtschule. Einzige Änderung: Die Eltern dürfen ihre Kinder nicht mehr zu Hause behalten, denn es besteht wieder Präsenzpflicht – das stellen die Schulen in Uetze klar. Für die Schüler und Schülerinnen aller anderen Jahrgänge bleibt es beim Distanzunterricht.

Am Mittwoch ist die Zahl der seit Pandemiebeginn positiv getesteten Frauen, Männer und Kindern in Uetze auf 454 gestiegen, 45 sind akut infiziert. Zwölf Menschen sind an Covid-19 gestorben, 397 gelten als genesen. Der Inzidenzwert von 175 ist der zweithöchste der 21 Regionskommunen. Einen höheren hat nur Lehrte mit 179,9. Auch in Burgdorf infizieren sich täglich weitere Menschen mit dem Virus, dort liegt der I-Wert am Mittwoch bei 130,1.

So ist die Lage in den Nachbarlandkreisen

In den benachbarten Landkreisen Peine, Gifhorn und Celle, in die viele Uetzer zum Arbeiten pendeln, sah die Corona-Lage am Mittwoch wie folgt aus: Das Landesgesundheitsamt meldete einen Inzidenzwert für Celle von 60,3 (Montag 65,9), für Gifhorn von 40,2 (38,5) und für Peine von 141,7 (123,9). Landesweit liegt der I-Wert am 10. März bei 66,7 (64,7). Hochinfektionsregionen sind neben dem Landkreis Peine und der Region Hannover die Landkreise Cloppenburg, Leer und Wesermarsch; in allen anderen Regionen liegt die Inzidenz unter 100.

Von Anette Wulf-Dettmer