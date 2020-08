Lehrte

Lehrtes Vereine sollen nicht mit großen Schäden aus der Corona-Krise herausgehen. Zu diesem Zweck hat der Rat der Stadt nun einstimmig das in den vergangenen Wochen eilig geschnürte Hilfspaket verabschiedet. Es besteht aus drei Eckpunkten und gilt ab sofort.

Erstens verzichtet die Stadt in diesem Jahr vollständig auf die Nutzungsgebühren für die Sportanlagen. Diese wären in den Monaten des Lockdown, als kein Training in Hallen und auf Sportplätzen möglich war, ohnehin nicht angefallen. Nun werden die Zahlungen aber bis Ende des Jahres ausgesetzt. Die Stadt nimmt aus den Nutzungsgebühren normalerweise pro Jahr rund 64.000 Euro ein.

Training in den Sommerferien möglich

Zweitens werden Sportvereine, die ein Interesse angemeldet haben, in diesem Sommer in mehreren städtischen Hallen oder auf Anlagen im Freien trainieren können. Damit wollen Lehrtes Politiker den Sportlern die Chance geben, verlorene Trainingszeiten aufzuholen.

Und drittens legt die Stadt erstmals einen Hilfsfonds für ihre Vereine auf. Dieser wird 50.000 Euro beinhalten und jenen Clubs zur Verfügung stehen, die nachweisen können, in der Corona-Krise massiv gelitten zu haben – etwa durch den Austritt von überdurchschnittlich vielen Mitgliedern oder durch den Ausfall von Einnahmen bei abgesagten Veranstaltungen.

Regelwerk für Hilfsfonds ist übersichtlich

Um die Richtlinien, die für einen Griff in den Hilfsfonds gelten sollen, hatte es zunächst Unsicherheit gegeben. Kurz vor der jüngsten Ratssitzung präsentierte die Stadtverwaltung ein übersichtliches Regelwerk, das möglichst unbürokratisch funktionieren soll. Es umfasst acht Punkte, darunter den Verzicht auf die Nutzungsentgelte für die Sportstätten sowie die Zusage, dass das reguläre Sportfördergeld der Stadt in diesem Jahr bereits im Juli ausgezahlt wird.

Einen Zuschuss, der nicht zurückzuzahlen ist, erhält jeder Verein, der im Zeitraum von März bis Juni 2020 aufgrund der Corona-Pandemie „in erheblichem Umfang Austritte von Vereinsmitgliedern zu verzeichnen hatte“, heißt es in der Richtlinie. Konkret bedeutet das Folgendes: Die Vereine müssen nachweisen, dass in der genannten Zeit 10 Prozent mehr Mitglieder ausgetreten sind als im Schnitt in den drei Jahren zuvor. Auch die Einnahmeausfälle bei Veranstaltungen müssen nachgewiesen werden.

Vereine, die bereits aus anderen Fördertöpfen Geld erhalten – etwa vom Bund, Land oder Sportverbänden – bekommen kein Geld aus dem Lehrter Hilfsfonds. Ratenzahlungen, die auch ohne die Corona-Pandemie angefallen wären, werden ebenfalls nicht übernommen.

Stichtag für Anträge ist der 15. September

Vereine, die Geld aus dem Hilfsfonds haben wollen, müssen bis spätestens zum 15. September einen Antrag an die Stadt stellen. Über die Verteilung des Geldes entscheidet schließlich der Rat der Stadt.

Für das Regelwerk gab es viel Lob aus der Kommunalpolitik. Es sei „einfach und klar“, sagte Marcel Haak ( CDU). 50.000 Euro seien eine angemessene Summe. Timo Bönig ( SPD) betonte, es gelte, die Vereine und Ehrenamtlichen der Stadt zu schützen. Das beste Mittel gegen negative Auswirkungen der Corona-Krise in Vereinen sei aber Solidarität. Er bat daher darum, Vereine nicht nur als Dienstleister zu sehen und ihnen sofort den Rücken zu kehren, wenn zum Beispiel das Training mal einige Wochen nicht angeboten werden könne.

Vereine können die Unterstützung beim städtischen Fachdienst Schule, Sport und Kultur, Rathausplatz 1, 31275 Lehrte, beantragen. Das Formular dafür kann auf der Homepage der Stadt Lehrte unter lehrte.de heruntergeladen werden. Dort gibt es auch alle Infos zu den Voraussetzungen.

Von Achim Gückel