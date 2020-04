Das Unternehmen Tennet hat mitten in der Corona-Krise ein Millionenprojekt gestartet. Am Eisenbahnlängsweg bei Lehrte-Ahlten ist der erste Spatenstich für den sogenannten Tennet-Campus gesetzt worden. Er soll die Möglichkeit eröffnen, 650 Mitarbeiter an einem Standort zu vereinen.