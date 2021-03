Lehrte

Die Lehrter Sozialdemokraten setzen sich für die zügige Öffnung der Lehrter Innenstadt ein. Möglich machen könnte dies ein Modellversuch des Landes, nach dem in Geschäfte, aber auch Kinos und Museen Gäste eingelassen werden können, die sich vorher einem Corona-Schnelltest unterzogen haben.

Seit drei Monaten sind nahezu der gesamte Lehrter Einzelhandel und die Gastronomie geschlossen. Das hat für Händler und Gastronomen existenzielle Konsequenzen. Erst vor Kurzem hatte einer der alteingesessenen Lehrter Händler, Sven Goslar, in einem Brandbrief die dramatische Lage den Kommunalpolitikern verdeutlicht. Der Fortbestand der Geschäfte sei in Gefahr, meint Ekkehard Bock-Wegener, Vorsitzender der SPD-Abteilung Lehrte-Kernstadt.

Öffnung des Handels nach Oster-Lockdown?

Die SPD fordert die Stadtverwaltung nun auf, „dass sich die Stadt Lehrte nach Ende des Oster-Lockdowns an dem von der Landesregierung ins Auge gefassten Modellversuch zur kontrollierten Öffnung von Einzelhandel und Gastronomie beteiligt“.

Lockerungen im Einzelhandel oder in der Gastronomie trotz steigender Infektionszahlen könnten mit einer Klausel in der Corona-Verordnung möglich werden. Neben Hannover wollen auch Städte wie Braunschweig und Celle an dem Modellversuch teilnehmen und den Einkauf mit Schnelltest erlauben.

„Wir brauchen für Lehrte ein intelligentes Testkonzept“, fordert Bock-Wegener. Denkbar wäre, dass Kundinnen und Kunden, die tagesaktuell negativ auf Corona getestet würden, eine Art Tagesticket erhielten und dann coronakonform einkaufen oder Angebote der Außengastronomie nutzen könnten.

Teststationen in der City

Dafür müssten laut dem SPD-Abteilungsvorsitzenden an geeigneten Stellen der Innenstadt Teststationen eingerichtet werden. Außerdem müssten sich die teilnehmenden Einzelhändler und Gastronomen verpflichten, die Einhaltung der Testpflicht zu überprüfen.

Bock-Wegener fordert hier von der Verwaltung zügige Entscheidungen, denn es gehe um die Zukunft vieler Lehrter Familien und langfristig auch um die Wohnqualität in Lehrte: „Wir müssen schnell handeln und uns startklar für verantwortbare Öffnungen machen.“

Von Patricia Oswald-Kipper