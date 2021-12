In den kommenden Tagen nehmen an mehreren Stellen in Lehrte und Hämelerwald neue Corona-Schnelltestzentren ihre Arbeit auf. Unter anderem hat das DRK wieder eine Station eingerichtet – allerdings nicht wie im Frühjahr in der Turnhalle an der Friedrichstraße an, sondern im ehemaligen Restaurant Classico an der Bahnhofstraße.