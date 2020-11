Lehrte

Die dramatische Lage im AWO-Seniorenzentrum Gloria-Park spitzt sich zu. Einer der zwei zuvor positiv auf das Coronavirus getesteten Bewohner ist in der Nacht zu Dienstag in einem Krankenhaus gestorben, informiert der Bezirksverband der Arbeiterwohlfahrt. Nun sollen alle 70 weiteren Senioren des Alten- und Pflegeheims an der Ahltener Straße sowie die mehr als 90 dort tätigen Angestellten erneut auf Covid-19 untersucht werden. Die Tests sollen schon am Dienstag beginnen. Mit Ergebnissen rechne man zum Wochenende, schätzt AWO-Sprecherin Abiebatu Afra Penczner.

Am Montag war das Ergebnis der ersten, in der vergangenen Woche vorgenommenen Testreihe mitgeteilt worden: 26 Bewohnerinnen und Bewohner sowie neun Angestellte hatten sich demnach im Gloria-Park mit Covid-19 infiziert. Drei Bewohner habe man in den vergangenen Tagen in Krankenhäuser bringen müssen – zwei von ihnen wegen einer Verschlechterung des Allgemeinzustands im Zusammenhang mit der Infektion sowie eine nicht positiv getestete Person wegen einer anderen Erkrankung.

Erneute Test beginnen umgehend

Ob es sich bei der gestorbenen Person um einen Mann oder eine Frau handelt sowie über das Alter gibt die AWO keine Auskunft. Der Stand der infizierten Menschen im Gloria-Park habe sich seit Montag nicht verändert, heißt es außerdem.

Mit den neuerlichen Tests der derzeit 70 Bewohner in dem Alten- und Pflegeheim soll es nun schnell gehen. AWO-Sprecherin Penczner betont, dass man in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt agiere und die Gesundheitszustände alle Bewohner und Bewohnerinnen sehr genau beobachten werde. Auf der anderen Seite seien die ersten Mitarbeiter schon wieder aus der häuslichen Quarantäne zurückgekehrt. Ursprünglich hatten sich 17 Angestellte in Isolation begeben müssen.

Für das Seniorenzentrum an der Ahltener Straße gilt derzeit ein absolutes Betretungsverbot. Auch Angehörige dürfen nicht zu den Bewohnern.

