Die Corona-Pandemie empfinden die meisten Menschen als belastend. Insbesondere gilt das für ältere Menschen, die auch in normalen Zeiten häufiger an Vereinsamung leiden als Menschen, die noch im Berufsleben stehen. Das ist in Lehrte nicht anders. Deshalb hat sich die Beratungsstelle für Seniorinnen und Senioren bei der Stadt Lehrte ein besonderes Angebot ausgedacht. Unter dem Titel Lichtblicke haben die Ansprechpartnerin für ältere Menschen bei der Stadt, Nadine Francksen, sowie ihre Kolleginnen Sabrina Frevel und Wiebke Schulz eine Weihnachtsaktion gestartet.

„Wir möchten erfahren, wie ältere Lehrterinnen und Lehrter das Beste aus dieser Situation machen und Lichtblicke an all diejenigen vermitteln, die noch kein gutes Rezept gegen die Corona-Isolation haben“, sagen die Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung. Per Brief, E-Mail oder im persönlichen Gespräch können die Lehrter berichten, welche Aktivitäten sie in der Weihnachtszeit unternehmen und so Tipps und gute Ideen weitergeben.

Fotos und Berichte über Aktivitäten

Die Menschen könnten beim Basteln von Weihnachtsschmuck, beim Backen oder einfach nur beim Spazierengehen Fotos machen, schlägt Francksen vor. Diese könnten sie dann mit ihren Gedanken versehen zur Beratungsstelle schicken. „Jede Form von Aktivität kann eine gute Idee gegen Langeweile sein“, sagt sie.

Entstanden ist die Aktion aus der Wahrnehmung heraus, dass gerade ältere Menschen Redebedarf haben, wenn sie in den Fachdienst für Soziales kommen, um zum Beispiel einen Antrag abzugeben. Deswegen sei es auch möglich, persönlich in der Beratungsstelle vorbeizuschauen – allerdings nur bei vorheriger Anmeldung. Man könne sich etwa im Freien am Eingang des Dienstgebäudes zu einem Gespräch treffen, schlägt Francksen vor.

Ausstellung in der Begegnungsstätte

Die Fotos und Beiträge, die eingesandt werden, möchte Francksen in den Fenstern der Begegnungsstätte an der Goethestraße 12 ausstellen. Sie werden auch auf der Internetseite der Stadt (www.lehrte.de) veröffentlicht.

Telefonisch ist die Beratungsstelle (auch zwischen den Jahren) unter (0 51 32) 5 05 32 84 erreichbar. Beiträge zur Aktion Lichtblicke können per Post unter der Adresse Stadt Lehrte -Weihnachtsaktion -, Rathausplatz 1, 31275 Lehrte oder per E-Mail an lichtblicke@lehrte.de eingesandt werden. Der Postkasten am Rathaus kann auch genutzt werden. Für persönliche Besuche muss telefonisch ein Termin vereinbart werden.

