Lehrte

Die Corona-Lage bleibt angespannt, ein nachhaltiger Abwärtstrend der Infektionszahlen ist für das Stadtgebiet auch am Montag nicht erkennbar. Die am Mittwoch von der Region Hannover veröffentlichten Zahlen weisen für Lehrte aktuell 126 Infizierte aus. Das sind 21 mehr als am vergangenen Freitag. Die absolute Zahl aller seit dem März 2020 in der Stadt Infizierten hat damit nahezu die Marke von 1000 erreicht. Am Montagmittag wurde sie mit 985 angegeben.

Auch die Sieben-Tages-Inzidenz, die angibt wie viele Menschen innerhalb einer Woche und hochgerechnet auf 100.000 Einwohner als neu infiziert gemeldet wurden, stieg für Lehrte wieder an. Am Montagmittag betrug sie offiziell 137,7. Am Freitag war dieser Wert mit 122,1 angegeben worden.

Lesen Sie auch: So hoch ist der kritische Corona-Wert in Ihrer Stadt

In Lehrtes Nachbarstadt Sehnde liegt die Inzidenz derzeit bei 151,5 Punkten, in Burgdorf bei 120,6, auf die gesamte Region Hannover hochgerechnet bei 152,8. Spitzenreiter unter den Regionskommunen sind derzeit Gehrden mit einem Inzidenzwert von 270,4 sowie Isernhagen (234,6), Langenhagen (227,9) und Seelze (227,6). Den niedrigsten Wert hat aktuell Neustadt (42).

Von Achim Gückel