Ahlten/Lehrte/Hämelerwald

Präsenzunterricht oder Homeschooling? Infektionsschutz oder Lernen mit Gleichaltrigen? Darüber entscheiden bis zum 14. Februar landesweit die Eltern – und damit auch die Mütter und Väter in Lehrte. Eine Umfrage zeigt: In der Kernstadt ist nur ein Bruchteil der Mädchen und Jungen abgemeldet. Der Unterricht läuft überall nach Szenario B, das bedeutet, dass nur die halbe Klasse an einem Tag in der Schule präsent ist. Deshalb erhalten die Schüler auch die Zeugnisse versetzt.

Albert-Schweitzer-Schule: 13 Kinder sind abgemeldet

An der Albert-Schweitzer-Schule sind von insgesamt 268 Kindern 13 Schüler abgemeldet. „Bei uns sind also fast alle Schüler da“, sagt Schulleiterin Christiane Nustede. Die Leiterin der größten Grundschule in Lehrte sieht dafür gleich zwei Gründe: Einerseits müssten die Eltern ihre Kinder zu Hause betreuen. Das sei für viele eine große Herausforderung, weil längst nicht alle im Homeoffice arbeiten könnten. Anderseits gebe es vonseiten der Mütter und Väter Befürchtungen, dass Kinder, die im Unterricht fehlten, Nachteile gegenüber den anderen Schülern hätten.

Grundschüler lernen per Videounterricht

Indes ist sich die Schulleiterin sicher: „Rückstände gibt es bei den Schülern nicht.“ Das führt Nustede darauf zurück, dass aktuell – und bis Mitte Februar nach Vorgaben der Landesregierung – im Szenario B unterrichtet wird. Das heißt jede Klasse ist wegen der möglichen Corona-Infektionen geteilt. Die Albert-Schweitzer-Schule wechselt tageweise. „Die Kollegen unterrichten in beiden Gruppen den gleichen Stoff“, erklärt sie. Darüber hinaus vermitteln dann die Lehrer die gleiche Lerneinheit am Nachmittag den Kindern, die zu Hause sind. „Das geschieht per Videounterricht“, sagt die 42-Jährige.

Wegen der geteilten Klassen ist das Schulgebäude an der Schlesischen Straße derzeit nur zur Hälfte belegt. Über diese Regelung seien die Kollegen wegen der Ansteckungsgefahr und ohne bisherige Impfung sehr dankbar. Die Teilung der Klassen sorgt auch dafür, dass die Grundschüler ihre Halbjahreszeugnisse versetzt erhalten. „Die einen bekommen sie bereits am Donnerstag und die anderen am Freitag“, sagt Nustede. Da die Zensurenkonferenzen längst gelaufen seien, stünden keine Klassenarbeiten mehr an.

Ahlten: Stille Kinder blühen in halben Klassen auf

In Ahlten haben indes mehr Eltern ihre Kinder vom Unterricht befreien lassen. Von insgesamt 197 Schülern lernen 35 zu Hause. Schulleiterin Ulrike Warnecke hatte zunächst vermutet, dass mehr Eltern die Homeschooling-Regelung nutzen würden. Auch ihre Grundschule unterrichtet in halben Klassen. Allerdings wechseln die Gruppen wöchentlich. „Der Unterricht läuft gut“, bilanziert die 64-Jährige. Und sie gewinnt der Teilung sogar etwas Positives ab: Stille Kinder beteiligten sich mehr am Unterricht und blühten in dem reduzierten Klassenverband regelrecht auf, berichtet Warnecke. Positiv sei auch, dass die Kollegen für manche Kindern mehr Zeit hätten. „Nichtsdestotrotz hätte ich lieber alle Kinder in der Schule“, sagt sie.

Ahltener Kinder, die am heimischen Tisch lernen, erhalten von der Grundschule die Lernvideos auf dem Youtube-Kanal. Laut Warnecke zeigt sich, dass in den Elternhäusern, die darauf achten, die Kinder konzentrierter als in der Schule arbeiten. Zusätzliche Förderung erhalten Kinder von geflüchteten Familien. „Diese Mädchen und Jungen kommen jeden Tag, damit sie im Stoff nicht total abgehängt werden.“

Zeugnisbeurteilung gestaltet sich schwierig

An der Grundschule Hämelerwald-Sievershausen, die tageweise lehrt, sind indes von insgesamt 235 Kindern an den beiden Schulstandorten 27 vom Präsenzunterricht beurlaubt. Schulleiter Jann Scharrenweber schätzt, dass sich etwa die Hälfte der Familien um ihre Kinder im Homeschooling kümmert. Leider seien bei dem anderen Teil die Voraussetzungen für häusliches Lernen nicht gegeben, sodass bei diesen Kindern das Leistungsniveau sinken könnte, sagt der Pädagoge und bestätigt die Beobachtung seiner Kollegin: „Vom Szenario B profitieren schwächere Schüler.“

Ein Problem für alle sei gewesen, die Schüler jetzt für die Zeugnisse zu beurteilen. Sie seien wegen der Pandemie und der geteilten Klassen deutlich seltener im Präsenzunterricht gewesen. Deshalb lasse sich der Lernzuwachs, der sich in einem Zeugnis widerspiegeln sollte, schwer erfassen, meint Scharrenweber.

Von Katerina Jarolim-Vormeier