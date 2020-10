Lehrte/Ahlten

Im Lehrter Stadtgebiet hat es einen zweiten Corona-Fall in einem Kindergarten gegeben. Ein Kind aus der Kita der Matthäusgemeinde an der Goethestraße sowie dessen Mutter waren bereits in der vergangenen Woche positiv auf das Virus getestet worden. 14 Kinder und vier Mitarbeiterinnen mussten sich daraufhin in Quarantäne begeben, bestätigt Birgit Meinig, pädagogische Leiterin der Kitas im Kirchenkreis Burgdorf. Die Quarantäne dauere bis Donnerstag, ab Freitag laufe in der Matthäus-Kita wieder alles normal, sagt Meinig. Alle Tests von Kontaktpersonen der Infizierten seien zu negativen Ergebnissen gekommen.

In der Kita Maschwiesen in Ahlten ist indes am Dienstag nach einem Testbetrieb am Tag zuvor der reguläre Betrieb wieder aufgenommen worden. Dort war vor gut einer Woche ein Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden. 37 Kontaktpersonen des Infizierten, Kinder und Personal der Kita, mussten sich zwischenzeitlich in Quarantäne aufhalten. Nach Auskunft der Stadt ergaben die sofort anberaumten Corona-Tests keine weiteren Infektionen.

Von Achim Gückel