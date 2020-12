Lehrte

In kleinen Schritten entspannt sich die Corona-Lage in der Stadt. Die Region Hannover hat am Mittwochmittag für Lehrte einen aktuellen Inzidenz-Wert von 98,1 mitgeteilt. Damit liegt die Zahl, die sich auf die innerhalb von einer Woche neu infizierten Menschen auf 100.000 Einwohner bezieht, erstmals seit fünf Wochen unter der Marke von 100 und rund drei Wochen nach dem Erreichen des Spitzenwertes von über 270.

Region: Nur Langenhagen hat einen höheren Wert

Nach wie vor gehört Lehrte aber zu den am stärkten von der Pandemie betroffenen Kommunen in der Region Hannover. Aktuell hat nur Langenhagen einen höheren Inzidenz-Wert (99,4).

In der Nachbarstadt Sehnde beträgt er 63,4, in Burgdorf 79,5. Nach Berechnung des Landes Niedersachsen liegt der Durchschnittswert für die gesamte Region Hannover 82,8.

Am Mittwoch wurden für Lehrte noch 90 Menschen als aktuell mit Covid-19 infiziert gemeldet. Das ist eine weniger als tags zuvor. Seit März haben sich 592 Menschen in der Stadt mit dem Coronavirus angesteckt.

Von Achim Gückel