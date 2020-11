Corona in Lehrte: Inzidenzwert liegt nur noch knapp unter 200

Lehrte

Die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Lehrte steigt weiter an. Laut der am jüngsten Statistik der Region Hannover registrierte das Gesundheitsamt am Dienstag aktuell 124 Erkrankte. Das sind neun mehr als am Montag. Auch der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz, die anzeigt, wie viele Menschen sich innerhalb einer Woche hochgerechnet auf 100.000 infiziert haben, schnellte erneut nach oben. Er liegt am Dienstag nur noch knapp unterhalb der Marke von 200 – bei exakt 196,2. Am Montag hatte der Wert 171,7 betragen.

Laut dem aktuellen Inzidenzwert ist Lehrte die am zweitstärksten von Corona betroffene Kommune in der Region Hannover. Nur die Stadt Laatzen weist mit 244,9 einen noch höheren Index auf. Auf die gesamte Region, inklusive Landeshauptstadt gerechnet liegt die Inzidenz aktuell bei 117,7. In Lehrtes Nachbarstädten entwickelt sich die Corona-Lage indes völlig unterschiedlich. In Burgdorf liegt der Index mit 47,7 so niedrig wie in kaum einer anderen Kommune der Region in Hannover. In Sehnde ist er auf mittlerweile 139,4 hochgeschnellt.

Von Achim Gückel