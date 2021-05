Lehrte

Die Kitas in der Stadt – sowohl in kommunaler als auch in freier Trägerschaft – sollen erst am Dienstag, 11. Mai, in den eingeschränkten Regelbetrieb zurückkehren. Dies teilt Bürgermeister Frank Prüße an diesem Sonnabend mit und fügt hinzu, die Kita-Leitungen hätten die Eltern bereits informiert. Damit weicht Lehrte vom Vorgehen anderer Kommunen wie Uetze oder Sehnde ab, die bereits am Montag, 10. Mai, wieder für alle Kinder öffnen. Dabei sieht der eingeschränkte Regelbetrieb, das sogenannte Szenario B, vor, dass sich beispielsweise Kinder unterschiedlicher Gruppen nicht durchmischen dürfen und dass deshalb auch der Früh- und Spätdienst entfällt.

Für seine Entscheidung nennt Prüße gleich mehrere Gründe: So habe bis Freitagabend die Rechtsverordnung des Landes gegolten, nach der in der Region Hannover mit einer Inzidenz von mehr als 100 das Szenario C, also Schließung der Kita mit Notbetreuung von maximal 50 Prozent der Kinder erlaubt sei. „Bisher liegen den Kommunen nur Entwürfe und eine Presseerklärung des Kultusministers vor“, sagt Prüße und verweist darauf, dass erst am Wochenende die neue Rechtsverordnung des Landes und die daraus resultierende Allgemeinverfügung der Region erwartet werde.

Prüße: Land beschafft Tests für Kita-Kinder zentral

Aus seiner Sicht reicht damit die Vorbereitungszeit für einen Start ins Szenario B nicht aus, zumal sich Personalengpässe abzeichnen bei Mitarbeitern, die aufgrund von Krankheiten oder ihres Alters zur vulnerablen Gruppe gehören. Kritisch sieht der Verwaltungschef zudem, dass die meisten Beschäftigten erst eine Impfung erhalten habe. „Damit besteht noch kein vollständiger Impfschutz“, teilt er mit und fügt hinzu, dass Lehrte eine verlässliche Betreuung anbieten wolle. Um diese organisieren zu können, benötige die Verwaltung mehr Zeit – zumal es Abweichungen in der Presseveröffentlichung des Kultusministeriums und den Entwürfen der Verordnung gebe.

Für ihn und seine Verwaltung habe der Gesundheitsheitschutz der Fachkräfte und der Kinder höchste Priorität. Deshalb sollen alle Eltern ihren Nachwuchs, der eine Kita besucht, regelmäßig und freiwillig testen. „Das Land hat den Kommunen angeboten, zentral diese Tests zu beschaffen“, sagt Prüße. Noch zeichne sich aber keine Lieferung ab. Kommunen wie die Wedemark oder Langenhagen bestellen diese Kits jetzt separat.

Von Antje Bismark