Lehrte/Ahlten/Arpke

Corona-Fälle unter Kindern, Betreuern und Erziehungsberechtigten haben in den vergangenen Wochen an mehreren Kitas im Stadtgebiet von Lehrte zu Einschränkungen und der zeitweisen Einstellung des Betriebs geführt. Jetzt entspannt sich die Lage wieder. Nach Auskunft aus dem Lehrter Rathaus wird es ab Mittwoch, 11. November, lediglich in der Kita am Drosselweg im Norden der Kernstadt noch einen eingeschränkten Betrieb geben. Dort soll ab Montag, 16. November, wieder alles wie gewohnt laufen.

Aus der Kita Drosselweg war vor einer Woche ein bestätigter Corona-Fall gemeldet worden. An der Kita Saturnring in Ahlten waren es sogar zwei. Dort wird der Betrieb am Mittwoch, 11. November, wieder in vollem Umfang aufgenommen. Schon seit einigen Tagen arbeiten auch die Kitas Immensen/Arpke sowie Maschwiesen in Arpke in vollem Umfang. Dort waren bereits im Oktober Corona-Fälle festgestellt worden.

Von Achim Gückel