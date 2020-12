Lehrte

Die städtischen Kitas und die Lehrter Schulen sollen mobile Raumluftfilter bekommen, die Aerosole aus der Luft trennen und auf diese Weise die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus minimieren. Das hat der Rat der Stadt jetzt einstimmig beschlossen. Es gibt jedoch eine Einschränkung: Die Geräte sollen nur für solche Räume beschafft werden, in denen sich regelmäßig größere Menschengruppen aufhalten und die sich nicht optimal lüften lassen. Wie viele das sind, ist noch unklar.

Der Entscheidung im Rat war eine politische Kontroverse vorausgegangen. Schon vor mehreren Wochen hatte der schriftliche Wunsch der SPD für die Anschaffung von Raumluftfiltern vorgelegen. Er sollte als sogenannter Eilantrag am 11. November den Rat passieren. Doch die dafür nötige Zwei-Drittel-Mehrheit kam nicht zustande, weil insbesondere die CDU-Opposition dagegen stimmte. Das Ansinnen der SPD könne durchaus 750.000 Euro oder mehr kosten, es sei wegen dieses finanziellen Umfangs nicht ohne europaweite und zeitaufwändige Ausschreibung zu realisieren, lautete die Kritik. Es drohe das Szenario, dass die Filter erst im Frühjahr zur Verfügung stünden.

SPD drängt auf sofortige Entscheidung

Daraufhin modifizierte die SPD ihren Antrag und brachte ihn nun erneut in den Rat ein. Die Anlagen sollten mobil sein, und es gehe auch nicht mehr um jeden Raum in Schulen und Kitas, sondern nur noch um Gruppen-, Klassen- und Versammlungsräume sowie Lehrerzimmer, die sich schlecht lüften ließen, stellte Sozialdemokrat Thomas Diekmann klar. Dadurch lasse sich der finanzielle Aufwand klein halten und man umgehe die zeitraubende Ausschreibung. Aufs Tempo müsse man bei der Angelegenheit trotzdem drücken, sagte der Sozialdemokrat. Denn es gelte, die Ausbreitung des Coronavirus so schnell wie möglich zu bekämpfen. Daher brauche man nun die sofortige Entscheidung im Rat.

Die gab es dann auch – und zwar einstimmig. CDU-Fraktionsvorsitzender Hans-Joachim Deneke-Jöhrens hatte zuvor noch angemerkt, dass die Opposition den Wunsch nun unterstütze. Man müsse zeigen, dass man Sorgen und Nöte in den Schulen und Kitas ernst nehme. Die nun vorgeschlagene Lösung sei zudem schnell umsetzbar – anders als jene, die Anfang November im Raum stand.

Abfrage in Kitas und Schulen läuft bereits

Nun muss die Stadtverwaltung gemeinsam mit den Verantwortlichen in Schulen und Kitas sämtliche Räume unter die Lupe nehmen und ermitteln, wo man besonders schlecht lüften kann. Eine erste Abfrage dazu gibt es laut Stadtsprecher Fabian Nolting bereits. Bisher seien 16 Räume angemeldet worden, darunter aber auch Kopierräume, Umkleiden und Toiletten.

Noch hätten sich zwar nicht alle Kitas und Schulen gemeldet, doch möglicherweise blieben am Schluss nur sehr wenige Räume übrig, die man mit mobilen Luftreinigungsgeräten ausrüsten müsse. Die Schwelle von rund 250.000 Euro, die zu einer komplizierten Ausschreibung des Auftrags führen würde, werde man wohl nicht überschreiten, meint der Sprecher. Kitas in Lehrte, die nicht in Trägerschaft der Stadt sind, können laut Ratsbeschluss Zuschüsse für den Kauf von mobilen Raumluftfiltern beantragen.

